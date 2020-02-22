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財經觀點／遠端工作安全管控 四招防洩密

聯合報 / 安永企業管理諮詢服務執行副總張騰龍
安永企業管理諮詢服務執行副總張騰龍。圖／內稽協會提供
安永企業管理諮詢服務執行副總張騰龍。圖／內稽協會提供

新冠肺炎疫情延燒，遠端工作近期成為熱門話題。在家、咖啡廳或其他公共場所，大部分網路環境的安全管控水準都不如企業辦公環境可靠，員工不可避免將企業的資料下載存儲個人設備，恐增加資料洩漏的風險。

若遠端辦公配置不當、資料傳輸加密不妥，可能將企業的資料、內網資訊暴露在外網。此外，員工在遠端辦公，須使用個人設備進行檔案傳輸或處理，難免增加機密資料洩漏風險。

對此，企業應重視四項原則，一、加強遠端網路存取控制，二、增強辦公設備安全性原則，三、完善自攜設備管理策略，四、強化員工網路安全意識。首先，善用防火牆限制對特定資源的存取，並對遠端存取的網路流量進行監控、攔截和分析，同時也可透過ＶＰＮ及加密機制以確保機密性和安全性。

第二，為防止資料的遺失和外洩，加密是較常見的解決方案；此外，可設置一系列終端安全管控軟體，針對遠端辦公的場景提供多種安全管控，如攔截不安全網站、禁用ＵＳＢ、追蹤設備定位等。企業也可增強設備的身分認證措施，如採用雙因素驗證。

第三，自攜設備（ＢＹＯＤ）的安全管控需要技術解決方案的支援，也需要管理制度方面的明確定義。

第四，「人」是遠端辦公環境中最不受控的因素，要讓員工具備保護公司資料資產的意識和識別安全威脅、判斷高風險行為的能力。

整體而言，目前新冠肺炎疫情情勢尚不明朗，針對此類突發傳染病事件，企業應及時掌握疫情，了解疫情對公司可能造成的影響或損失，迅速判斷出需保護的對象以及主要面臨的風險。

疫情 新冠肺炎 軟體 傳染病

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