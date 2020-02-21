經濟解析／5G競標大決戰 賭王對千王各取所需

NCC進行5G頻譜位置競標前關鍵24小時，四家電信業者中華電信、台灣大、遠傳及台灣之星的董、總舉行近10個小時馬拉松協商會議，仍告破局。熟悉業界的人士評析，中華電信龍頭有誠信，台灣大算盤算的精，遠傳確保要成為電信二哥的利基，台灣之星未再增加成本，並保有與台灣大台灣大彈性，各取所需。

NCC進行5G頻譜位置競標前關鍵24小時峰迴路轉，一度幾乎協商成功，最終還是破局，協商過程各家的表態，也影響頻譜「位置」一回合競價結果，更有業者在競價前就直說，這場一場「賭王」對「千王」的賭局。

針對關鍵3.5GHz的位置協商，20日舉行董事長會議，台灣大董事長蔡明忠未出席。市場外傳，蔡明忠認為協商不會成功，因此未出席，但台灣大總經理林之晨仍抱持希望，因此到場。

而近10小時的馬拉松會議中，徐旭東身兼電信協會理事長跟遠傳電信董事長雙重任務，不管是理事長對產業好的角色，以及身為股東不希望標金再墊高的角色，都希望位置協商成功，可以不用再競標。

林之晨身為電信新兵，以初生之犢不畏虎之姿，多次沒有包袱的提出解決方案，但未被其他業者接受。因此，雖然協商會議中兩次逼近協商成功，最終仍宣告「破局」。

與會人士分享，中華電信為了迎接東京奧運，設下7月開台目標，原就鎖定「魚肚」位置，開會時就直接表態「魚肚」價值20億元，也已投資相關設備，如果要中華電信讓位，必須補償20億元，但最後兩個業者同意、一家反對。

另一方面，據傳，台灣大也曾表態，不惜拿出第一階段省下的150億元，來搶「黃金魚肚」的位置。遠傳則是希望靠近魚肚，但不希望台灣大跟台灣之星連成一氣，台灣之星則想要「左右逢源」，保有跟其他業者合作的彈性。

從協商過程，對比出價及得標金額，業界人士分析，中華電信真是有龍頭風範，口說魚肚價值20億元，出價就出20.8億元，而遠傳砸大錢搶下80M頻寬，再花20.3億元，預防性出價，確保魚頭靠近魚肚的位置，要穩坐5G二哥位置，更要防堵台灣大跟台灣之星連成一氣，台灣之星最後雖以零元取得魚頭位置，但是也積極針對可以左右逢源的位置，積極出價8.1億元。

最令人匪夷所思的就是台灣大的出價，事前宣稱不惜砸重金搶「黃金魚肚」，但最後台灣大僅針對魚肚位置出價1億元，跟中華電信的20.8億元天差地遠，讓業者不禁感嘆，還是蔡大董（蔡明忠）算盤算的精，墊墊荷包，出價最保守，雖然不是最佳，但也不差。