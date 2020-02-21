經濟解析／5G競標大決戰 賭王對千王各取所需

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導

NCC進行5G頻譜位置競標前關鍵24小時，四家電信業者中華電信台灣大、遠傳及台灣之星的董、總舉行近10個小時馬拉松協商會議，仍告破局。熟悉業界的人士評析，中華電信龍頭有誠信，台灣大算盤算的精，遠傳確保要成為電信二哥的利基，台灣之星未再增加成本，並保有與台灣大台灣大彈性，各取所需。

NCC進行5G頻譜位置競標前關鍵24小時峰迴路轉，一度幾乎協商成功，最終還是破局，協商過程各家的表態，也影響頻譜「位置」一回合競價結果，更有業者在競價前就直說，這場一場「賭王」對「千王」的賭局。

針對關鍵3.5GHz的位置協商，20日舉行董事長會議，台灣大董事長蔡明忠未出席。市場外傳，蔡明忠認為協商不會成功，因此未出席，但台灣大總經理林之晨仍抱持希望，因此到場。

而近10小時的馬拉松會議中，徐旭東身兼電信協會理事長跟遠傳電信董事長雙重任務，不管是理事長對產業好的角色，以及身為股東不希望標金再墊高的角色，都希望位置協商成功，可以不用再競標。

林之晨身為電信新兵，以初生之犢不畏虎之姿，多次沒有包袱的提出解決方案，但未被其他業者接受。因此，雖然協商會議中兩次逼近協商成功，最終仍宣告「破局」。

與會人士分享，中華電信為了迎接東京奧運，設下7月開台目標，原就鎖定「魚肚」位置，開會時就直接表態「魚肚」價值20億元，也已投資相關設備，如果要中華電信讓位，必須補償20億元，但最後兩個業者同意、一家反對。

另一方面，據傳，台灣大也曾表態，不惜拿出第一階段省下的150億元，來搶「黃金魚肚」的位置。遠傳則是希望靠近魚肚，但不希望台灣大跟台灣之星連成一氣，台灣之星則想要「左右逢源」，保有跟其他業者合作的彈性。

從協商過程，對比出價及得標金額，業界人士分析，中華電信真是有龍頭風範，口說魚肚價值20億元，出價就出20.8億元，而遠傳砸大錢搶下80M頻寬，再花20.3億元，預防性出價，確保魚頭靠近魚肚的位置，要穩坐5G二哥位置，更要防堵台灣大跟台灣之星連成一氣，台灣之星最後雖以零元取得魚頭位置，但是也積極針對可以左右逢源的位置，積極出價8.1億元。

最令人匪夷所思的就是台灣大的出價，事前宣稱不惜砸重金搶「黃金魚肚」，但最後台灣大僅針對魚肚位置出價1億元，跟中華電信的20.8億元天差地遠，讓業者不禁感嘆，還是蔡大董（蔡明忠）算盤算的精，墊墊荷包，出價最保守，雖然不是最佳，但也不差。

中華電信 台灣大 台灣之星

延伸閱讀

台灣大算盤打得精 不費分毫取得5G魚尾位置

5G競標拍板 台灣大：不費分毫取得頻寬位置

5G頻譜位置結標 中華電信20.8億元搶下魚肚

5G第二階段上午協商破局 下午競標

相關新聞

5G競標落幕 亞太電信將快速確定合作夥伴

5G第二階段位置競標於21日舉行，亞太電信表示，經與各業者協商，各取所需並達成共識，正式取得28GHz頻段28.9GHz...

弘訊科技投資30億元 興建竹北總部基地

返台投資30億建企業總部的弘訊科技，今（21）日舉行竹北總部開工動土典禮。新竹縣政府表示，弘訊科技投資30億元興建竹北總...

5G頻譜位置結標 中華電信20.8億元搶下魚肚

NCC今（21）日進行5G頻譜位置競價作業，由於協商未成，下午進行一回合競價，決定3.5GHz頻譜位置，最後開標組合為第...

訊連科技 捐贈台灣大學「U 簡報」及「U 會議」

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情在亞洲各國持續升溫，多媒體領導廠商訊連科技今（21）日宣布，與國立台灣大學數位學習中...

祥碩可能以溢價參與文曄私募

半導體通路商文曄（3036）日前公布將辦理私募或現金增資並藉此引進策略性投資人，今（21）日該股及華碩轉投資的高速傳輸晶片廠祥碩（5269）同步暫停交易，市場人士猜測，祥碩可能以溢價參與文曄私募，推測私募的幅度約1.7億股與大聯大公開收購文曄幅度相當。

去年豐收 鈊象今年5大產品拚再上

鈊象（3293）去（2019）年以五大手機遊戲產品為主力，營運表現加溫，繳出全年營收52.91億元成績，年成長達72.5%，創下歷年新高，吸引市場目光。鈊象董事長李柯柱在法人說明會直言「去年是大豐收的一年」，營收超乎想像，對今年持續成長展望樂觀，五大手遊依舊是主要武器，並目標開發更多市場，助攻營運向上。

宅商機 電商、遊戲感受不一

新冠肺炎疫情帶動一波「宅商機」，包括電商、遊戲類業者，被看好可望受惠。截至目前，業者感受不一，如專注博奕類手機遊戲的鈊象（3293），表示除了農曆新年效應，疫情使民眾降低出門意願，進一步助攻遊戲參與人數較為熱絡；智冠（5478）則說，觀察1月至今的業績動能，仍以過年及寒假帶來的效應較顯著。

防疫有成 歐菲光陸續復工生產平穩

陸系觸控模組大廠歐菲光已於2月10日開始陸續復工，公司保持生產狀況平穩。為進一步落實防疫措施、夯實防控責任，歐菲光董事長蔡榮軍表示，落實防控措施，抓好健康監測，針對目前防控的薄弱環節，要再細化措施、嚴格執行，繼續做好疫情防控和復工進行周密部署。

鴻海加速復工 加碼入職獎金

鴻海集團加速中國廠區復工進度，鄭州廠先前針對返廠及新進員工祭出人民幣3,000元的獎勵措施，現在再度加碼，提升至人民幣5,250元。而太原廠區入職獎金也跟進增加，顯示鴻海集團力拚返工加速。

1月北美半導體設備出貨額 月衰5.9% 年增22.9%

SEMI（國際半導體產業協會）公布最新Billing Report（出貨報告），今（2020）年1月北美半導體設備製造商出貨金額為23.4億美元，較去（2019）年12月最終數據的24.9億美元相比下降5.9%，相較於去年同期19億美元則上升了22.9%。

5G第二階段上午協商破局 下午競標

5G競標第二階段今（21）日登場，上午進入各電信業者協商階段，協商破局，下午將進入競標階段。惟昨（20）日電信商協商結果破局，外界預期，下午仍需進入競標階段，若加上先前競標金額，5G競標總金額可能上看1,500億元。

三星華城廠區狀況多／台積5奈米 再完封三星

台灣半導體競爭對手三星電子開始擔憂新冠肺炎疫情擴大影響晶圓製造，其位於京畿道華城廠區除了是6奈米晶圓代工重要生產基地，韓媒推測5奈米也落腳於該廠區。業界預測若南韓疫情無法進一步獲得控制，影響5奈米推出時程，客戶勢必減少對三星下單，進而增加競爭對手訂單量，台積電（2330）在5奈米市占率將再次完封三星。

熱門新聞

外資落跑 台幣爆量重貶

5G頻譜位置結標 中華電信20.8億元搶下魚肚

疫情衝擊擴大 星宇開航以來首次推優惠價

紅色鏈攻進iPhone組裝 衝擊和碩、緯創

郭芷嫣開庭前接連發文反撲 長榮千字回批「令人唾棄」

拿紓困案威脅勞裁案？長榮航空員工網上暴動

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。