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台灣之星5G就位 發揮關鍵影響力

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

國家通訊傳播委員會完成5G兩階段競標，累計的總標金高達1,421.91億元。台灣之星於第一階段的頻段數量競標，以單位頻段單價最低，之姿標下3.5GHz得40MH頻寬，以業界最低標金成本197.08億元取得3.5GHz戰略合作位置，取得5G入場門票；21日參與第二階段位置競標，以零元標金標得3.5GHz F1-F4魚頭頻段位置，未來將持續發揮關鍵小業者的影響力，促進台灣電信產業發展、讓消費者提早享有5G服務。

台灣之星總經理賴弦五表示，五年前，帶著要讓台灣電信更好的信念出發；迎向5G時代，台灣之星持續成為三大之外的一個「好」的選擇；讓所有消費者、不論使用哪一家電信業者，都能享受電信在市場有效競爭下所帶來前所未有的競爭紅利，人人都可以輕鬆擁有便利的行動網路服務。對於今天的競標結果，我們以業界最低標金成，

賴弦五表示，取得3.5GHz黃金頻段40 MHz，232萬用戶所享有全市場最大的用戶個人頻寬，又以零成本取得「魚頭的位置」，未來我們將全力投入5G建設，並以更加開放的心態與同業及更多領域產業進行策略合作結盟，共同探尋更多在大數據、AI人工智慧及物聯網等創新商業應用之可能，擴大跨產業戰力、做大B2B2X商機，期許在5G這個充滿「機會」的時代，藉由其大頻寬、高速率、低延遲的通訊特性，讓台灣電信產業以翻倍的速度持續發展進步，消費者將會成為5G時代的最大贏家。

5G 台灣之星

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