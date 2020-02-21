5G競標落幕 亞太電信將快速確定合作夥伴

5G第二階段位置競標於21日舉行，亞太電信表示，經與各業者協商，各取所需並達成共識，正式取得28GHz頻段28.9GHz-29.3GHz位置，本次亞太電信取得位置介於兩業者之間，未來視業務發展與同業策略合作，保留更多的彈性與空間。

亞太電信指出，28GHz為高頻，擁有高速率及低延遲優勢，適合垂直場域或企業專網使用；3.5GHz為中頻，主要作為訊號涵蓋，且支援終端機款多，中高頻特性不同，透過互相搭配，提供5G最佳網速與性能。

亞太電信呼應國際主流趨勢，將採28GHz及3.5GHz並進的策略，除取得28GHz 頻段400 MHz 頻寬，未來在3.5GHz部分，將以最短時間確認合作業者和合作方式，積極展開5G基礎建設，預計可與策略合作夥伴同時開台。

亞太電信總經理黃南仁表示，本次標金創下世界第三高紀錄，未來基地台建設所需站數較4G增加3倍以上，資本支出不容小覷。5G不同於過往通訊世代，電信業不再只是網路的提供者，還多了應用服務的競爭，所以，更應思考如何建構完善的「5G生態系」，推出創新5G應用，彼此互利共榮。亞太電信一直以來致力推動數位生活，走非傳統電信業的路，因此，亞太電信選擇策略合作方式提供3.5GHz服務，保留更多彈性與競爭性，結合中高頻段，持續布局B2B和B2C市場，除了會提供優質的5G網路，更重要的是希望提供給國人及企業更多的垂直應用服務。

亞太電信持續推動「智慧生活」，綜觀2019年營運發展，數位經濟業務營收表現亮眼，ICT及IoT營收呈倍數成長，並創下EBITDA全年轉正佳績。展望5G，亞太電信未來將結合鴻海科技集團資源，透過策略合作方式，持續強化核心競爭力，推動智慧製造、農業、交通、醫療、零售、娛樂等六大領域，拓展5G新布局。