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台灣大算盤打得精 不費分毫取得5G魚尾位置

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導

5G競標結果於今（21）日正式拍板定案，台灣大哥大在第二階段位置競價「不費分毫」順利取得3.5GHz的F22-F27頻段計60MHz頻寬、28GHz的G24-G25頻段計200 MHz頻寬。

第二階段位置競標，台灣之星的3.5GHz頻段40M頻寬，以零元標金，拿到魚頭位置，接著是遠傳的80M頻寬，以20.3億元標金拿到魚頭靠近魚肚位置，接著是中華電信以20.8億元，拿下黃金魚肚，最後是台灣大60M頻寬未出價，取得位於魚尾的位置。

台灣大總經理林之晨表示，台灣大秉持理性務實的財務分析、兼顧產業共好的競標方針，參與本次5G競標，取得的頻譜，足以提供未來10年各類超5G服務與應用不虞匱乏的高速頻寬，不僅讓各項創新應用發展遊刃有餘，也為用戶成長注入動能活水，每單位頻寬價格為電信三雄最低。

林之晨強調，為提供客戶最佳服務並達成5G頻譜最佳使用效益，將積極與其他業者展開合作，落實5G共頻共網共建的永續發展精神。台灣大也同時宣佈，即日起把頻譜競標後餘裕的充足資金，全面投入5G基站建設，展開5G衝衝衝：衝涵蓋率、衝可用率、衝第3季優先開台。

台灣大表示，本次5G競標取得的3.5GHz頻寬數量，支援未來10年的網路容量及一般服務應用綽綽有餘，再加上28GHz超高速頻段頻寬，配搭小型基地台(Small Cell)靈活輔助，毫無疑慮足以提供多樣化垂直應用場域所需的綿密覆蓋，加上兩三年後政府仍有後續的頻譜釋出規劃，台灣大在整個競標過程，始終如一，務實看待5G頻譜需求，並參考先行國家經驗，於去年底以來在競標策略上運籌維握，終獲致最佳競標效益，確保頻寬與頻位之外，財務面仍有充裕資金投入在5G佈建上，以兼顧客戶、投資人、員工及主管機關等多方利害關係人的最大利益，避免浪擲千金，也巧妙避開廝殺激烈的競標卡位戰。至於目前部分5G頻段仍有衛星業者使用，在主管機關規劃著手清頻後，預期至第三季台灣大5G開台時，不分魚頭、魚肚、魚尾，均將無衛星干擾的疑慮，各頻段位置潛力可期，可體現「真5G」場景。

林之晨表示，本次競標過程雖被喻為「失速列車」的銀彈大戰，但台灣大基於高度理性與務實判斷，兼顧自身發展與產業共好的方針下，始終穩紮穩打，得到最佳競標結果。從現在開始，我們將啟動台灣大的高速引擎，即日起投入5G相關硬體建設與軟體開發的全面建置，帶領我們的客戶與合作伙伴一起駛向5G新紀元，秉持超5G策略：Gift, Group, Grit, Green & GSEA；善用集團的大數據，及七百萬用戶基礎和全通路經營、加上深厚的創新實力，全力運用這些多元天賦「Gift」進行數位轉型；整合集團的凱擘、momo、AppWorks等企業聯手出擊，發揮集團「Group」最大的經營綜效；以10到15年「Grit」的長線思維，發展超5G生態系，堅持愛台灣、愛人類、愛地球的「Green」，並以台灣5G生態為基礎，建構台灣大成為「大東南亞級」「GSEA」(Greater South East Asia)國際企業，台灣大這次標得最佳頻譜組合後，將令許多構築在5G技術上的商業模式及規劃中的獨有加值服務，都能百花齊放。台灣大除了促進與其他業者5G「三共」合作外，幫助客戶升級外，亦將積極推與動同業3G、4G合作共網，共創台灣美好未來。

5G 台灣大哥大 4G

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