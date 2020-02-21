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遠傳拿下「夢幻旗艦」頻譜 迎接5G時代

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

5G頻譜第二階段位置競價於今（21）日正式結束，其中關鍵3.5GHz頻段，遠傳電信以20.3億元成功取得3340MHz至3420MHz橫跨「魚頭」與「魚肚」的絕佳位置，且具有超高網速特性的28GHz頻段也獲得400MHz的頻寬，搭配目前已涵蓋全島的UMTS、LTE縝密網路，遠傳已握有最有利發展5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）的「夢幻旗艦」頻譜，平均用戶頻寬為電信三雄之最，為5G創新應用奠定卓越發展基礎。

遠傳電信總經理井琪表示，遠傳在此次5G競標中很高興成功取得足夠，且適合公司發展5G的頻譜數量與優勢位置，再結合早已積極佈局的「大人物」創新應用，遠傳將全力為國人早日提供全面且優質的5G服務。遠傳早已全面啟動5G網路建設前置作業與業務推展，期待遠傳能成為消費者與企業的5G最佳夥伴。

5G競標前，遠傳已取得700、1800、2100與2600MHz等橫跨低中高頻的頻譜，並佈建完成涵蓋全島的UMTS、LTE縝密網路，透過不同的頻譜特性打造涵蓋率廣、穿透性佳的綿密行動網路。5G網路須建立在4G網路之上，4G愈發達愈綿密，5G的用戶體驗就會愈好。遠傳表示，取得5G發展所需的3.5GHz及28GHz的頻譜數量與位置，在未來終端支援裝置陸續到位的情況下，可彈性整合不同頻譜優勢，提供用戶以超值費率享受行動通訊「頭等艙」服務。

5G必須至少擁有80MHz連續頻寬才能發揮高速連結特性，以高速公路比喻，頻寬決定「速限」與「車道數量」，遠傳此次5G競標取得3.5GHz頻段80MHz的頻寬，在高速度的網路好比為用路人搭建了雙向各四線道的寬敞道路，以用戶數換算，遠傳用戶平均分配到頻寬資源為數一數二，期待未來遠傳5G用戶將有國內最佳的使用體驗。

遠傳指出，5G網路建設不僅是台灣「數位國家」的發展根基，更是我國資通訊上下游產業發展的神經網絡；本次5G頻譜競標中，最令人憂心的是過高標金將對於產業發展、消費者權益、甚至國家競爭力產生負面衝擊與影響，「如何以行政資源結合、善用5G超額標金，具體協助電信產業發展5G」成了目前各界關注的焦點。

遠傳呼籲，政府應具體提供資源與政策協助，使電信業者得以快速完成5G網路建設與提供創新應用服務，建議政府參考美國設立「5G基金」，自本次5G頻譜標金中直接提撥至少二分之一，用於協助電信業者進行5G建設與創新應用服務，不但可讓消費者以合理價格取得服務，且能促使上下游產業加速發展。

5G網路需使用大量路桿、燈桿、電桿與公有建築物，遠傳建議，政府也應參考日本等先進國家，制定中央與地方通用的「公共設施開放與使用標準」，並設立跨中央與地方政府的協調機構，以單一協調窗口搭配全國明確且一致的申請程序與收費標準，才能在未來速有效的解決5G網路建設的障礙。

5G 遠傳電信 4G

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