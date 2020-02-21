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中華電信搶到最佳頻率組合 為未來20年5G業務奠基

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信表示，參與國家通訊傳播委員會108年行動寬頻業務釋照競價，今日於第二階段的位置競價確定取得3.5GHz頻段的3.42-3.51GHz及28GHz頻段的27.9-28.5GHz，第一階段數量競價及第二階段今日的位置競價合計標金483.73億。中華電信在5G首波釋照中，於3.5GHz及28GHz兩個頻段皆取得最大頻寬，頻率位置也是對該公司最有利的標的，是發展5G的最佳頻譜組合，也是未來二十年行動寬頻業務的重要資源。

中華電信董事長謝繼茂表示，對於本次取得的頻率位置相當滿意，3.5GHz頻段的頻率位置3.42-3.51GHz，目前在設備供應上產品最齊全、時程最早，有利於及早建設5G網路；另外，這段頻率也完全避開4G手機可能產生的二次諧波頻率干擾，讓3.5GHz頻段的90MHz大頻寬效益可以充分發揮。

謝繼茂表示，本次標金雖然比預期稍高，但不影響今年對於5G的網路建設計畫，今天取得頻率是第一步，中華電信推動5G腳步不停歇，將邁開大步，加速辦理後續相關法定的申請作業，積極投入5G網路建設，目標在今2020年7月開台提供服務，搭配中華電信取得的東京奧運新媒體平台轉播權，中華電信將以超高寬頻技術，帶給客戶最優質、最新穎的4K、VR觀看奧運賽事轉播的全新體驗。

中華電信強調，《5G時代，值得期待》，積極布局5G，在國內最完整的行動通信、物聯網及光纖寬頻網路基礎上，進一步推動雲機房、邊緣運算等新世代網路演進，以建構最大頻寬、最廣涵蓋的4G/5G行動寬頻網路為目標，在頻寬、涵蓋、時程全面領先，爭取客戶認同；並將全力發展人工智慧、大數據、資安等核心科技，並與國內產業夥伴建立生態圈，軟硬結合、優勢互補，提供以客戶需求為中心的智慧、創新、安全應用服務，回應廣大客群及垂直產業的期待，引領台灣進入5G新時代。

5G 中華電信 4G

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