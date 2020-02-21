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5G頻譜位置結標！中華電信20.8億元搶下「黃金魚肚」

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5G頻譜位置結標 中華電信20.8億元搶下魚肚

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導
NCC今（21）日進行5G頻譜位置競價作業，由於協商未成，下午進行一回合競價。 本報系資料庫
NCC今（21）日進行5G頻譜位置競價作業，由於協商未成，下午進行一回合競價。 本報系資料庫

NCC今（21）日進行5G頻譜位置競價作業，由於協商未成，下午進行一回合競價，決定3.5GHz頻譜位置，最後開標組合為第11組，中華電信20.8億元拿下魚肚位置，遠傳出價20.3億元拿下魚頭靠近魚肚的位置，第二階段總標金41.1億元；5G頻譜競標結果宣布結束，兩階段總標金高達1,421.91億元。

NCC釋出首波5G頻譜，採兩階段進行，第一階段的頻譜「數量」競價總標金衝上1,380.81億元，3.5GHz得標業者為中華電信、台灣大、遠傳、台灣之星，28GHz頻譜得標者為中華電信、台灣大、遠傳及亞太電信。

今日舉行第二階段的位置競價，總標金41.1億元，加計兩階段競標結果總標金為1,421.91億元。

第二階段位置競標，台灣之星的3.5GHz頻段40M頻寬，以零元標金，拿到魚頭位置，接著是遠傳的80M頻寬，以20.3億元標金拿到魚頭靠近魚肚位置，接著是中華電信以20.8億元，拿下黃金魚肚，最後是台灣大的60M頻寬，以零元拿下位於魚尾的位置。

業界分析，中華電信跟遠傳出價結果，等於是聯手把台灣大跟台灣之星隔得很遠，降低兩者組合夢幻頻寬的機會。

中華電信 5G 遠傳

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