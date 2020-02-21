訊連科技 捐贈台灣大學「U 簡報」及「U 會議」

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情在亞洲各國持續升溫，多媒體領導廠商訊連科技今（21）日宣布，與國立台灣大學數位學習中心合作，捐贈等值200萬之「U 簡報」及「U 會議」服務，協助台大打造遠距教學直播及視訊會議上課平台，讓無法返校就學的學生於防疫期間，透過網路直播參與課程，並透過視訊方式進行課堂討論。

台灣大學數位學習中心於2017年成立，成立宗旨係結合傳統教育與數位學習的優勢、加速研發優質且專業的數位學習內容，提供創新學習服務模式，並提升高教公共性。新型冠狀病毒疫情於國際間逐漸升溫，其中亞洲各國影響最鉅。針對於開學期間無法返校參與課程的學生，台大積極尋找數位化的教學工具，期能透過同步（直播或視訊討論）與非同步遠距教學形式保障學生受教權利。

「台灣大學有超過3萬名學生及5千名國際學生，新型冠狀病毒疫情影響許多學生返校就學之計劃。」台灣大學表示：「感謝訊連科技提供的『U簡報』及『U會議』服務，透過直播及視訊會議，可為教師及學生於防疫時期，打造即時、高效的線上教學方式。」

訊連科技「U 簡報」可提供高達500人同時上課的線上直播。教師端可透過個人電腦，整合簡報、視訊、語音及白板進行課程直播。學生端可使用個人電腦或手機觀看課程直播，並於課程中利用文字討論區進行提問互動。訊連科技「U 會議」的線上會議室可提供高達100人參與會議，適合進行小班教學或透過螢幕分享方式進行小組討論。

「訊連『U簡報』設計的理念是提供講師輕鬆上手、學生容易觀看及提問的使用經驗，透過網路直播，打破實體授課的地理限制。」訊連科技黃肇雄執行長表示：「防疫是台灣各界齊心努力的課題，訊連很榮幸能為防疫盡一份心力，協助台大在防疫時期，使用遠距教學及視訊會議來解決學生無法返校就學的難題。」