5G第二階段頻譜協商破局 下午競標定生死

5G競標第二階段今（21）日登場，上午進入各電信業者協商階段，惟在各家業者皆有自家考量下，3.5GHz頻譜位置協商宣告破局，僅28GHz達成共識，因此下午將進入競標階段。

NCC今日舉行5G頻譜位置競價作業。依照規定，早上由NCC主持、各家電信業者遞交頻譜位置意向書，若業者屬意的位置並未衝突，下午則不需進行競標程序，反之若破局，下午將進行一次性金額投標。

5大電信董總昨（20）日出席電信協會主辦的董事長協商會議，針對3.5GHz及28GHz頻譜位置進行最後談判，包含中華電信董事長謝繼茂、總經理郭水義，台灣大總經理林之晨、遠傳董事長徐旭東、遠傳總經理井琪，台灣之星董事長林清棠、台灣之星總經理賴弦五，亞太電信董事長呂芳銘皆出席。

惟電信商近10小時「馬拉松式」協商結果，最後僅28GHz已經達成初步共識，但關鍵的3.5GHz頻譜，包含中華電信、遠傳、台灣大哥大及台灣之星等業者未能協調出位置。

由於頻譜位置影響開台時間、衛星干擾、基地台設備成熟度以及未來頻譜合作共頻的關鍵，在各大電信業者都有自家考量下，因此難以達成共識。

5G競標第一階段於1月初落幕，總標金達1380.81億元。其中，熱門頻段3.5GHz標金飆到1,364.33億元，為世界第三高。在270MHz的數量中，中華電標得90MHz頻寬、遠傳電信標得80MHz、台灣大哥大標得60MHz、台灣之星標得40MHz，亞太電信退出3.5GHz的競爭。

由於第一階段標金已高達1,380.81億元，第二階段由於金額無上限，從零元到百億元皆有可能，惟業界先前預估，整體標金可能上看1,500億元。