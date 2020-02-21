疫情干擾三星5奈米 台積電再次完封三星
南韓三星電子開始擔憂疫情擴大影響晶圓製造，其位於京畿道華城廠區除了是6奈米晶圓代工重要生產基地，韓媒推測5奈米也落腳於該廠區。業界預測若南韓疫情無法進一步獲得控制，影響5奈米推出時程，客戶勢必減少對三星下單，進而增加競爭對手訂單量，台積電（2330）5奈米市占率將再次完封三星。
韓媒報導，三星位於京畿道華城廠區S3搶在去年12月推出首批以極紫外光技術生產的6奈米產品，推測首批客戶正是高通，計畫今年上半年推出5奈米先進製程，預料也在華城廠區生產。另外，三星研發3、5奈米的半導體研究所也位於該地區。
先前傳出台積電與三星分別取得高通5奈米生產的5G數據機晶片X60訂單，業界預料，高通考量商業利益必定將5奈米訂單分投台積電與高通。
不過，在南韓疫情逐漸擴大之下，可能降低三星投片數進而增加台積電訂單量，加上台積電5奈米於第2季正式進入量產，不論先進製程工藝或良率上，均優於三星跳躍式研發的5奈米，這對台積電形成有利局面，5奈米一推出立即取得高市占率。
集邦科技旗下TrendForce市場研究機構資料顯示，2019年第4季全球晶圓代工市占率，台積電高達52.7%，三星僅17.8%。7奈米市場幾乎是台積電的天下，預料5奈米將再度複製7奈米成功商業模式，加上疫情助陣，預料下半年產能立即滿載，最晚2021年第1季台積電5奈米製程將達到經濟規模效應，獲利貢獻將大幅增長。
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