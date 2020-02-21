南韓疫情激增 三星、海力士憂晶片需求放緩

南韓新冠肺炎疫情爆增，半導體製造商三星及SK海力士已開始擔心晶片需求放緩及對生產造成影響。SK海力士新進員工驚傳出現新冠肺炎跡象，京畿道利川市總部約800名員工進行隔離，韓媒引述消息人士說法，同樣位於京畿道三星華城及平澤廠區，三星高層已擔憂隨著情況越變越糟與時間拉長，晶片需求放緩跡象已迫在眉睫。

南韓新冠肺炎單日激增52例，南韓半導體生產重鎮的京畿道也傳出一例，SK海力士發現曾在利川市總部接受工作培訓的新進員工曾與大邱的第31名新冠肺炎患者有密切聯繫。

SK海力士表示，為了預防新冠肺炎在工作場所傳播，採取預防措施，對位於首爾以南70公里的京畿道利川市總部的約800名員工進行自我隔離，並關閉公司教育中心，當時曾參與教育訓練的280名員工進行居家隔離。

由於疫情逐漸擴大，南韓半導體龍頭三星開始憂心情況惡化，尤其該公司位於京畿道華城廠區才剛啟動了一條新的生產線，並由三星集團新任繼承人李在鎔啟動儀式，該生產線利用先進極紫外光（EUV）技術生產7奈米及以下先進製程節點晶圓，2018年破土動工，預計今年第1季開始出貨首批產品，另一個重點擴增產能的平澤廠區也位於京畿道西南部。

雖然兩家南韓半導體大廠異口同聲表示，目前為止，公司照常運轉、生產線方面沒有遇到任何困難。不過，韓媒點出疫情在中國和南韓的疫情持續惡化之下，影響了晶圓製造所需人力及物料，兩家公司高層對其潛在的影響已變得不安，尤其三星位於中國西安的第二條Nand flash生產線，因中國疫情使得該新生產線運營受到阻礙，將影響其整體供應。