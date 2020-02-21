凌群去年業績創高 今年加大力道攻大型展會秀技術

資訊服務商凌群（2453）以本業為基礎，跨足機器人等市場，激勵2019年全年業績亮眼，營收創下歷年新高，今年力拚持續成長，日前公告1月營收3.42億元，年增6.14%，維持成長動能。

凌群於1975年成軍，耕耘系統整合本業超過40年。在數位轉型浪潮下，凌群透過資訊再造，結合人工智慧（AI）、物聯網（IoT）、大數據及各式雲端應用等技術，嘗試跨足新市場，逐步取得成果。比如，自行研發100%台灣製造的Ayuda機器人，已成功導入在金融、警政、醫療、教育及零售賣場等市場，並跨入日本市場。

在政府政策（前瞻計畫、DIGI+方案、5+2產業創新計畫及加值應用）的帶動與法令遵循要求下，民間企業對於新科技的接受度更高更快。凌群也說，公司努力在既有領域做深做強，同時也透過參與大型展會，如台北市電腦公會主辦的智慧城市展及電電公會主辦的AIoT展等，展現研發應用成果。

今年的營運策略上，凌群表示，將更大規模積極參與相關大型展會，具體發表研發應用成果，並持續加強與客戶夥伴的連結，擴大市場的觸及度。

雖然，受到新冠肺炎（COVID-19）疫情漫延的影響，經濟前景未如原預期樂觀，但他們對政府防疫的能力深具信心，也希望疫情儘快消退結束，市場早日回春。