5G位置協商破局！馬拉松會議近10小時 21日一回合競價

5G頻譜位置競價作業今日展開，五家電信業者自昨（20）日下午3點半起，進行近10個小時的馬拉松式協商會議，28GHz頻譜已有初步共識，最搶手的3.5GHz黃金頻譜位置，協商會議直到21日凌晨12點，宣告「破局」，21日下午仍得進行一回合競價，各家標金就是零元到上百億元。

電信協會20日舉行理監事會議，會後進行5G頻譜位置協商，中華電信董事長謝繼茂、總經理郭水義，台灣大總經理林之晨，遠傳董事長徐旭東、遠傳總經理井琪，台灣之星董事長林清棠、台灣之星總經理賴弦五，亞太電信董事長呂芳銘均出席由電信協會主辦的董事長協商會議。

中華電信、台灣大、遠傳及亞太電信先針對28GHz頻譜進行「位置」協商，在一個小時之內達成共識，呂芳銘表示，目前28GHz已經完成初步共識，明天將繳交「位置意向書」。業者表示，28GHz可望不用進入第二次競標就拍板定案。

但是大家搶得最兇的3.5GHz頻譜，只要中華電信、台灣大、遠傳、台灣之星任何一家業者有「異見」，就不容易達成共識。電信協會理事長暨遠傳電信董事長徐旭東還開玩笑以日本的案例，說沒有談出共識，就大家關在一起談三天。

電信業董事長、總經理親自出席閉門協商會議，各家技術長、法務長也在另一個小房間預備著，多次進行休息補充茶水，麵包跟牛肉麵都上了，晚間10點多中間一度休息15分鐘與技術及法務幕僚討論，那時台灣大總經理林之晨表示，還有差距。

此次，電信業者協商兩大重點，一為攸關是否進入第二階段競標的「頻譜位置」議題，二則為基地台網路的設定問題。

頻譜位置牽涉開台時間、衛星干擾、基地台設備成熟度以及未來頻譜合作共頻的關鍵，因此，業者各有想法，也各有堅持。

另一方面，基地台網路設定問題，則牽涉到未來頻譜相鄰的業者間是否彼此干擾，影響未來提供的5G服務，因此得協商未來電波設備同步外，使用頻率時的上、下行也要同步。

業者私下分析，本來魚頭的設備問題，設備商諾基亞跟愛立信都已經提出解決方案，跟其他位置的設備不會差太久，但受到新冠疫情影響，設備供應可能會往後延遞，讓魚頭的設備到位時間問題又浮上檯面。

另一方面也有業者認為，不管是衛星干擾、設備問題，甚至是未來兩家業者要共頻的合作問題，時間都可以解決一切，就是現在不行，以後也可以，只差兩、三個月的時間，但各家董事長為了公司的最大利益，仍是不願放棄。據了解，行政院也希望業者可以達成共識，不要再墊高標金了。

但馬拉松式協商了快10個小時，最後還是宣告「破局」，今日早上五家電信業者將各自舉行幕僚競標會議，並在9點半繳交「頻率位置意向書」，業者表示，協商破局，意向書沒有共識，將進入下午時段一回合報價程序，以決定頻率位置分配，業者表示，一回合競價，標金無上限，非常緊張刺激，各家標金可能是零元到上百億元的差距。

NCC確定頻譜位置後，業者上繳標金，同時呈報事業計畫書跟資通安全維護計畫，通過NCC審核後，申請頻率指配，提出建設計畫書，同時設備商也要將相關射頻設備送NCC進行型式認證，才能夠開始進口設備，開始建設。而為了讓業者在第3季可以順利開台，NCC也加速設備進口的型式認證程序，從原本的3個月縮短到1個月。