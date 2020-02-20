快訊

喻尹衍樑車被撞怒記經理人大過 顧立雄：總經理要說「不」

病況不樂觀？劉真傳轉住重症醫學部加護病房

台積電、意法半導體攜手 加速開發氮化鎵製程技術

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

台積電(2330)與全球半導體領導廠商意法半導體攜手合作加速氮化鎵（Gallium Nitride, GaN）製程技術的開發，且將分離式與整合式氮化鎵元件導入市場。透過這項合作，意法半導體將採用台積電領先的氮化鎵製程技術來生產其創新與策略性的氮化鎵產品。

氮化鎵是一種寬能隙半導體材料，相較於傳統的矽基半導體，氮化鎵能夠提供顯著的優勢來支援功率應用，這些優勢包括在更高功率獲取更大的節能效益，以致寄生功耗大幅降低；氮化鎵技術也容許更多精簡元件的設計以支援更小的尺寸外觀。

此外，相較於矽基元件，氮化鎵元件切換速度增快達10 倍，同時可以在更高的最高溫度下運作，這些強大的材料本質特性，讓氮化鎵廣泛適用於具備100 伏與650 伏兩種電壓範疇的汽車、工業、電信、及特定消費性電子應用產品。

相較於矽技術，功率氮化鎵及氮化鎵積體電路產品，在相同製程上具備更優異的效益，能夠協助意法半導體提供中功率與高功率應用所需的解決方案，包括應用於油電混合車的轉換器與充電器。功率氮化鎵及氮化鎵積體電路技術將協助消費型與商用型汽車朝向電氣化的大趨勢加速前進。

意法半導體汽車產品和分立器件部總裁Marco Monti 表示，「做為要求極高的汽車及工業市場中寬能隙半導體技術及功率半導體的領導者，意法半導體在氮化鎵製程技術的加速開發與交付看到龐大的商機，將功率氮化鎵及氮化鎵積體電路產品導入市場。台積公司是可信賴的專業積體電路製造服務夥伴，能夠滿足意法半導體目標客戶對於充滿挑戰的可靠性及藍圖演進的獨特要求」。

Marco Monti說，「這項合作補足在法國圖爾地區及與電子暨資訊技術實驗室(CEA-Leti)合作所從事的既有功率氮化鎵活動。對於功率、智慧型功率電子、及製程技術而言，氮化鎵代表下一個重大的創新」。

台積公司業務開發副總經理張曉強博士表示，「期待和意法半導體合作把氮化鎵功率電子的應用帶進工業與汽車功率轉換。台積公司領先的氮化鎵製造專業結合意法半導體的產品設計與汽車級驗證能力，將大幅提升節能效益，支援工業及汽車功率轉換的應用，讓它們更環保，並且協助加速汽車電氣化」。

意法半導體預計今年稍晚將提供功率氮化鎵分離式元件的首批樣品給其主要客戶，並在之後數個月內提供氮化鎵積體電路產品。

半導體 台積電 積體電路

延伸閱讀

華為烏雲 飄到台積上空？

台積電5奈米接單旺 家登沾光股價一度漲停

將時尚輕奢元素注入工業風 探翫生活底蘊

肺炎疫情影響股市 謝金河：台積電的考驗時刻

相關新聞

小確幸！民眾在街口等電子支付帳戶 可省手續費

金管會今（20）日表示，將修改「電子支付機構專用存款帳戶管理辦法」，開放電子支機構可以跟信合社申請開立合作帳戶，以提升民...

臺醫光電心跳血氧腕表上市 今年挑戰損益兩平

衍生自工研院的臺醫光電科技（tBPC），推出領先全球開發出全球唯一「歐凱血氧飽和測定儀」智慧腕表，隨著自有器牌及模組客戶...

疫情影響 宏碁陳俊聖：今年上下半年淡旺季表現更極端

面對新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，宏碁（2353）董事長陳俊聖指出，宏碁因元月備貨充足，加上供應商復工率每天都在...

鈊象去年獲利成長131% 董座：大豐收的一年

鈊象（3293）今（20）日舉行法人說明會，由董事長李柯柱親自主持，同時公告去年（2019年）成績，在手機遊戲營收成長帶...

華為烏雲 飄到台積上空？

美國商務部擬針對華為擴大晶片限制範圍，新一波劍指華為的圍堵計劃，將大幅限制使用美國設備替華為製造晶片的公司，明顯意圖是切斷中國大陸獲取美國半導體的重要技術。重量級外資機構預期，此舉不會對台積電（2330）營運造成過多影響。台積電今日開高後，遇到5日均線及月線反壓陷入整理。

可成傳啃iPhone SE2大單

市場消息傳出可成（2474）再接獲蘋果大單，並且與伯恩光學合作出iPhone SE2，公司表示，不對客戶做任何評論。法人說，蘋果今（2020）年上半年將推新機 iPhone SE2，該訂單由鴻準（2354）承接，可成則持續出貨 iPhone 11；如今消息傳出，可成將與伯恩光學攜手合作，將對可成營收獲得不少挹注。

韓疫情拉警報 記憶體、面板供應鏈屏息

韓國新冠肺炎疫情轉趨嚴重，法人開始密切關注韓國科技供應鏈的變化。第一金投顧董事長陳弈光表示，記憶體及面板產業是韓國兩大龍頭指標，不僅技術領先其他廠商，其供給也是占據主導地位，一旦疫情爆發，員工隔離14天，廠區關停，其衝擊絕非其他國家、其他供應商能夠補足，後勢值得密切追蹤。

與中原大學產學合作 亞諾法產製類病毒顆粒抗體驗證

生技股的亞諾法（4133）今天宣布將與中原大學合作開展新冠肺炎（COVID-19）類病毒顆粒（VLP，virus-like particle）產製，作為治療性抗體驗證。

宏碁：目前無斷鏈問題 下半年需求報復性反彈

PC大廠宏碁（2353）目前雖受疫情影響，但沒有斷鏈問題，公司預期終端需求影響只是短期，庫存原料足夠賣到第二季中旬，且假設疫情能控制，下半年整個電子產品的需求有機會報復性反彈。

立訊吃蘋果組裝？和碩不予評論 業界：言之過早

郭明錤預測陸廠立訊終將打入iPhone組裝，對此，和碩表示不予評論。

5G競標煙硝再起 業者協商結果牽動標金高低

5G競標硝煙再起。NCC將在21日舉行第二階段的位置競標。市場人士指出，經過一個月的協商，在24項競標項目中，業者已聚焦...

Q1營收掉45%？ 鴻海聲明來了

媒體報導鴻海第一季營收恐因大陸肺炎疫情影響衰退45%，對此鴻海重訊聲明強調「公司一向不評論市場對集團營運之評估報告，也未...

熱門新聞

499元雙飽 4G資費巷戰開打

健豪印刷遭爆要求員工隔離且不給薪 引起勞資爭議

富士康鄭州廠 萬人復工

Q1營收掉45%？ 鴻海聲明來了

三星槓台積 再奪高通單

「香港集團轉型需要」 台灣壹週刊宣布2月29日結束營運

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。