台積電、意法半導體攜手 加速開發氮化鎵製程技術

台積電(2330)與全球半導體領導廠商意法半導體攜手合作加速氮化鎵（Gallium Nitride, GaN）製程技術的開發，且將分離式與整合式氮化鎵元件導入市場。透過這項合作，意法半導體將採用台積電領先的氮化鎵製程技術來生產其創新與策略性的氮化鎵產品。

氮化鎵是一種寬能隙半導體材料，相較於傳統的矽基半導體，氮化鎵能夠提供顯著的優勢來支援功率應用，這些優勢包括在更高功率獲取更大的節能效益，以致寄生功耗大幅降低；氮化鎵技術也容許更多精簡元件的設計以支援更小的尺寸外觀。

此外，相較於矽基元件，氮化鎵元件切換速度增快達10 倍，同時可以在更高的最高溫度下運作，這些強大的材料本質特性，讓氮化鎵廣泛適用於具備100 伏與650 伏兩種電壓範疇的汽車、工業、電信、及特定消費性電子應用產品。

相較於矽技術，功率氮化鎵及氮化鎵積體電路產品，在相同製程上具備更優異的效益，能夠協助意法半導體提供中功率與高功率應用所需的解決方案，包括應用於油電混合車的轉換器與充電器。功率氮化鎵及氮化鎵積體電路技術將協助消費型與商用型汽車朝向電氣化的大趨勢加速前進。

意法半導體汽車產品和分立器件部總裁Marco Monti 表示，「做為要求極高的汽車及工業市場中寬能隙半導體技術及功率半導體的領導者，意法半導體在氮化鎵製程技術的加速開發與交付看到龐大的商機，將功率氮化鎵及氮化鎵積體電路產品導入市場。台積公司是可信賴的專業積體電路製造服務夥伴，能夠滿足意法半導體目標客戶對於充滿挑戰的可靠性及藍圖演進的獨特要求」。

Marco Monti說，「這項合作補足在法國圖爾地區及與電子暨資訊技術實驗室(CEA-Leti)合作所從事的既有功率氮化鎵活動。對於功率、智慧型功率電子、及製程技術而言，氮化鎵代表下一個重大的創新」。

台積公司業務開發副總經理張曉強博士表示，「期待和意法半導體合作把氮化鎵功率電子的應用帶進工業與汽車功率轉換。台積公司領先的氮化鎵製造專業結合意法半導體的產品設計與汽車級驗證能力，將大幅提升節能效益，支援工業及汽車功率轉換的應用，讓它們更環保，並且協助加速汽車電氣化」。

意法半導體預計今年稍晚將提供功率氮化鎵分離式元件的首批樣品給其主要客戶，並在之後數個月內提供氮化鎵積體電路產品。