台灣大通訊軟體M+ 跨足粉絲經營市場

台灣大(3045)旗下通訊軟體M+ messenger (M+)全新推出「M+服務圈」，跨足客戶關係管理及粉絲經營平台；第一階段將鎖定地方政府、醫療體系、證券/銀行及新銳電商大量推廣。

台灣大個人用戶事業群副總經理暨數據長詹兆源表示，5G時代商轉在即，將為全產業帶來翻轉性的影響，新創產業也將在5~10年遍地開花；因應企業及顧客型態的轉變，品牌粉絲的第一線經營更需具備多元、彈性且個人化等多面向服務，以因應萬變的消費世代。

詹兆源指出，「M+服務圈」承襲M+厚實的企業通訊經驗，除常見的一對一、一對多的溝通模式，獨家新增的粉絲標記、VIP專屬等功能，可以精準分群、深入經營粉絲，再藉由多樣化API串接，例如系統整合自動發訊、AI機器人互動查詢等功能，幫助企業客戶高效經營顧客關係，為企業和消費者帶來win-win的加乘價值。

台灣大表示，「M+服務圈」在功能上除提供100~500萬則海量訊息額度供企業發送外，訊息更支援文字、圖片、拍攝照片、連結、貼圖等格式，也可與企業既有會員系統整合，輕鬆進行個人化或分群推播，更能透過粉絲標記的功能，輕鬆為特定粉絲標記專屬註解，成為最了解粉絲的溝通平台。

在管理面部分，「M+服務圈」的管理員無需額外下載管理APP，申請後，將會在原M+ APP介面直接新增「服務圈管理」與「粉絲聊天室」入口，管理者可以直接維運、管理，免去切換APP的麻煩。