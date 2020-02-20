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「兩年沒出國」案24症狀最嚴重 醫護接觸者111人皆陰性

助攻防疫 訊連宣布免費版會議長度增至60分鐘

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導
多媒體領導廠訊連今天宣布，旗下雲端視訊會議產品「U 會議」免費版本的會議長度於防疫期間由30分鐘延長至60分鐘，可滿足一般企業、公家機關用戶及學校單位視訊會議及遠距教學之需求。圖／訊連提供
多媒體領導廠訊連今天宣布，旗下雲端視訊會議產品「U 會議」免費版本的會議長度於防疫期間由30分鐘延長至60分鐘，可滿足一般企業、公家機關用戶及學校單位視訊會議及遠距教學之需求。圖／訊連提供

新型冠狀病毒疫情來襲，各公、民營單位積極導入視訊會議，以因應日漸增溫的居家辦公、遠距會議及線上授課需求。多媒體領導廠訊連（5203）今（20）日宣布，旗下雲端視訊會議產品「U 會議」免費版本的會議長度於防疫期間由30分鐘延長至60分鐘，可滿足一般企業、公家機關用戶及學校單位視訊會議及遠距教學之需求。

訊連於日前宣布提供一般用戶免費版之「U 會議」，以因應新型冠狀病毒疫情之居家辦公需求。此外，亦推出大專院校專屬的「U校園防疫專案」，提供等值百萬元之付費版之「U 會議」及「U 簡報」，協助高教單位快速導入線上教學平台。推出後反應熱烈，已有非常多企業用戶及大專院校申請使用。

為擴大幫助更多需要居家自主管理的民眾在工作或學業上不中斷，訊連表示，由即日起至今年5月31日止，針對台灣使用者將「U會議」的免費版本會議長度由30分鐘提升至60分鐘。由於一般公、民營企業單場會議不超過一小時，大專院校上課每堂課50分鐘，因此免費60分鐘應足以滿足絕大部分使用者需求。

「在政府單位及各級單位的通力合作下，新型冠狀病毒疫情在台灣控制得宜，但也有愈來愈多民眾被要求14天居家自主管理。」訊連執行長黃肇雄表示，身為台灣的軟體開發商，訊連有心為防疫再多盡一份心力，提供免費視訊會議服務，協助各級公、民營單位及學校解決防疫期間的視訊溝通及遠距教學的需求。

「U會議」可於U整合通訊官方網站申請下載免費（Basic）版本。訊連於即日起至今年5月31日止，針對台灣用戶，將「U會議」之免費時間由30分鐘提升至60分鐘，支援單場視訊會議或虛擬會議，最高25人同時與會。此外，訊連亦提供「U 簡報」直播服務，讓企業及學校可使用雲端直播方式，取代實體研討會及面對面教育訓練等實體活動。

訊連 疫情

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