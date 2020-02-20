電信五董總開會協商5G位置 28GHz有初步共識
5G頻譜「位置」競價作業將在明天舉行，今天五家電信業者董事長、總經理開會進行協商。亞太電信董事長呂芳銘剛剛表示，28GHz已經達成初步共識，明天將送交意向書。而中華電信、台灣大、遠傳、台灣之星持續針對3.5GHz頻譜進行位置協商。
NCC釋出首波5G頻譜，採兩階段進行，第一階段的頻譜「數量」競價總標金衝上1,380億元，3.5GHz得標業者為中華電信、台灣大、遠傳、台灣之星，28GHz頻譜得標者為中華電信、台灣大、遠傳及亞太電信，21日將舉行第二階段的位置競價，如果協商未成，將進行一回合競價，恐再墊高標金。
業者事前分析，28GHz比較沒有爭議，有機會達成共識，但是大家搶得最兇的3.5GHz頻段，只要中華電信、台灣大、遠傳、台灣之星任何一家業者有「異見」，就不容易達成共識。
中華電信董事長謝繼茂、總經理郭水義，台灣大總經理林之晨，遠傳董事長徐旭東、遠傳總經理井琪，台灣之星董事長林清棠、台灣之星總經理賴弦五，亞太電信董事長呂芳銘今日均出席由電信協會主辦的董事長協商會議。
剛剛中華電信、台灣大、遠傳及亞太電信先針對28GHz頻譜進行「位置」協商，呂芳銘表示，目前28GHz已經完成初步共識，明天將繳交「位置意向書」。業者表示，28GHz可望不用進入第二次競標就拍板定案。
而業界最關注3.5GHz頻段協商則仍在進行中。
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