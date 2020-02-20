臺醫光電心跳血氧腕表上市 今年挑戰損益兩平

衍生自工研院的臺醫光電科技（tBPC），推出領先全球開發出全球唯一「歐凱血氧飽和測定儀」智慧腕表，隨著自有器牌及模組客戶成長，今年營收估成六倍成長達8,000萬元，挑戰損益兩平目標。

臺醫光電今（20）日出席竹科管理局記者會，發表新產品及揭櫫未來布局。臺醫光電資本額3.1億元，去年營收1,200萬元，今年目標8,000萬元。預計「歐凱血氧飽和測定儀」智慧腕表，今年中及年底，可望分別取得日本、及中國大陸CFDA證書。

臺醫光電以創新的技術，開發出的「歐凱血氧飽和測定儀」智慧腕表，內建自行研發的專利技術，採用三波長（綠光、紅光、紅外光）光學感測器，有別於市場上一般綠光單波長光學感測，紅光及紅外光可以更有效的量測皮下微血管組織內血紅素，提高心率及血氧量測之準確度。目前取得了CE歐盟、美國FDA、紐澳TGA及台灣衛福部核發醫療器材上市許可證（衛部醫器製字第005860號）認證。

臺醫光電協理范植訓表示，「歐凱血氧飽和測定儀」智慧腕表，免除了夾手指的不適，透過手錶的型態不僅穿戴方便並可連續12小時監測。除此之外，臺醫光電科技也與ASUS電腦合作開發APP平台，經由無線藍芽傳輸介面，可將量測數據上傳行動裝置及雲端，資料可下載而量測數據提供醫師或個人作為參考。

因應現代人對於生活品質的提升，以及未來人口老年化社會的趨勢，最終將偏向醫療照護市場。而臺醫光電所推出「歐凱血氧飽和測定儀」智慧腕表，除了提供一般民眾健身規劃，對於慢性病患者的自我健康管理及居家照護需求，可以說是大幅的提升檢測「便利性」。

隨著2019新型冠狀病毒日益情嚴重 ，普遍徵狀是「血氧含量降低及呼吸急促窘迫」，血氧含量是一重大生命體徵，是反映呼吸、循環功能的一個重要生理參數。針對低血氧症狀或呼吸窘迫休克的患者應立即給予提供氧氣治療，並需持續性追蹤與監控血氧含量。

范植訓指出，日常生活中，從事某些活動需要持續性追蹤與監控血氧含量檢測，約可分為四大類：

一、有氧運動：在運動過程中，人的呼吸頻率會逐漸加快，所以需氧量會增大，氧氣先進入肺部，然後隨著心臟的搏動，由血液輸送到全身各個部位和器官，適當的有氧運動能加強心臟、肺部功能。

二、登山運動：海拔越高，空氣越稀薄，人體血氧飽和度也就越低。為防範高山症，2012年台東林管處首開先例，在嘉明湖登山口全面替入山者檢測血氧濃度，勸說血氧濃度不到90％的人，別急著上山。

三、解酒：中國飲食文化和酒息息相關，氧氣和酒都有相對親密的關係，飲酒時會耗費一定量的氧氣，假如飲酒過量，氧氣供給不夠，就不可以快速將體內的酒精分解，人就會覺得頭痛噁心等症狀。因此，依據血氧檢測數據，增加氧氣的供給，讓身體加速酒精分解，這樣才能真正舒緩不適的狀態。

四、睡眠：現代國人生活壓力大，根據主計處民眾健康安全調查顯示，目前國內約有30%的人有睡眠問題，且有逐年增加的趨勢。阻塞型睡眠呼吸中止症（Obstructive Sleep Apnea，OSA）是最常見的睡眠障礙之一，需要持續監控患者睡眠中呼吸終止次數及含氧量。從以上場景可以看出，人們需要在特定活動時監測自身血氧飽和度，有著「連續性」「即時性」的需求。