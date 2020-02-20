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疫情影響 宏碁陳俊聖：今年上下半年淡旺季表現更極端

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導
宏碁今（20）日舉行新春記者會，由董事長陳俊聖進行分享，為了防疫及衛生考量，陳俊聖分享時特別採用壓克力板隔離。 記者吳凱中/攝影
宏碁今（20）日舉行新春記者會，由董事長陳俊聖進行分享，為了防疫及衛生考量，陳俊聖分享時特別採用壓克力板隔離。 記者吳凱中/攝影

面對新冠肺炎COVID-19疫情影響，宏碁（2353）董事長陳俊聖指出，宏碁因元月備貨充足，加上供應商復工率每天都在進步，目前影響還不大，不過從整體來看，上半年市場需求一定會受影響，但預期進入下半年消費旺季，「今年上下半年淡旺季表現會更極端」。

在庫存準備方面，根據宏碁提供的數據，公司元月在產品及關鍵零組件上，今年元月庫存都比都比去年同期及上個月來得多，平均成長約1%。

陳俊聖表示，宏碁緊盯旗下供應商，復工率（工人到廠比率）從2月11日僅23%，到18日已提升到73%，顯示復工率是每天在進步。此外，宏碁本身在中國20幾個辦公室，目前除了武漢以外，其他皆已復工，但採用輪班制。

陳俊勝指出，從供應商復工率、宏碁庫存來看，都顯示疫情對宏碁影響不大。不過，有些隱性因素很難看出。他舉例，可能會有產品已做出來，但運輸無法正常速度交貨，或是產品本身已經做好，但卻沒有包材。

從數據來看，宏碁中國區線上消費性筆電業務沒有影響，甚至還有成長，主要因線下通路需求轉移到線上網路。但商用市場確實往下，尤其是政府標案有遞延現象。

陳俊勝強調，疫情將改變Lifestyle，宏碁有看到商機（像宅經濟），是一個中長期的機會，像在家健身，電競、防疫相關產品，其實像體溫檢測器宏碁都佈局有一段時間了，但外界沒有注意到。

宏碁 疫情 陳俊聖 新冠肺炎 COVID-19

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