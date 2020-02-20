鈊象去年獲利成長131% 董座：大豐收的一年

鈊象（3293）今（20）日舉行法人說明會，由董事長李柯柱親自主持，同時公告去年（2019年）成績，在手機遊戲營收成長帶動下，全年合併營收約52.91億元，年增73%；自結稅前淨利較前年增加13.36億元，年增131%；自結稅前每股純益（EPS）33.49元。

李柯柱直言，去年算是大豐收的一年，非常難得，主要營收來自五大手遊，今年1月公司業績首度突破6億元，營收達6.16億元，也是超乎想像的成績；手遊整體占比去年全年占81%，今年1月拉升至93%，街機從去年全年19%，降到7%；手遊占比提升，帶動毛利率從達96%，較去年全年93%，提升3個百分點。

整體來看，李柯柱表示，今年展望樂觀，五大手遊仍是公司未來主要發展方向，全球市占率相對低，整體發展空間還是非常大，未來會在現有產品線上全力發展，並希望開發更多市場，讓營收向上，希望今年交出更好的成績。