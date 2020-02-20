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最早發病者零接觸史 美媒質疑新冠肺炎可能源自實驗室事故

為績效而瘋狂：員警「騙票」的三種模式

多管齊下防疫 前員工羨：HTC也太好了吧！

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

宏達電(2498)近幾年雖然在營運上面臨很艱困的挑戰，但面對新冠肺炎疫情，仍採取最高規格的防疫措施來保護員工及家屬安全，讓很多前員工很羨慕，很多人私下都說，「HTC 也太好了吧！真希望我現在還是HTC員工！」。

宏達電嚴格實施防疫措施，董事長王雪紅與執行長Yves Maitre都高度關心，強調以員工的健康為優先，內部開會改為VIVE Sync遠端視訊會議或是用內部溝通軟體進行，降低所有可能發生感染的風險與機會。

另外中國大陸要求員工在家辦公，且提供一個月免費Viveport，使用Viveport Infinity無限下載訂閱服務；面對台灣近期的口罩之亂，王雪紅更特別要求信望愛基金會幫忙發送給每位同仁一包五枚的口罩。

宏達電近幾年面臨營運逆風，正在積極轉型中，但是面對疫情延燒的情況下仍然盡力照顧員工，執行長Yves Maitre強調員工健康很重要，所以採取最高規格的防疫，這些策略也讓不少前員工大為羨慕。

宏達電 疫情
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