可成傳啃iPhone SE2大單

市場消息傳出可成（2474）再接獲蘋果大單，並且與伯恩光學合作出iPhone SE2，公司表示，不對客戶做任何評論。法人說，蘋果今（2020）年上半年將推新機 iPhone SE2，該訂單由鴻準（2354）承接，可成則持續出貨 iPhone 11；如今消息傳出，可成將與伯恩光學攜手合作，將對可成營收獲得不少挹注。

展望可成上半年的營運展望，庫存去化的調整進入尾聲，惟蘋果iPhone11系列銷售狀況極佳，訂單能見度高，且帶動稼動率維持高檔。目前因為新冠肺炎疫情而配合中國大陸最新防疫措施，大陸各子公司復逐步復工，對可成第一季營收損益影響程度須視後續逐步復工情形而定。

法人表示，可成逐季營運向上可期，主因有三：1.春季蘋果推出的中階價位iPhone SE2，可成主攻iPhone 11機型的訂單，毛利率不易遭受侵蝕影響；2.蘋果下半年將推出5G規格iPhone，對於機殼設計將更為複雜，因應天線數目增加與穩定散熱的效能，可成的良率優於同業，至慢從第二季開始就可看到訂單湧入，公司可望重啟成長動能；3.可成持續精進不銹鋼與鋁質機殼的訂單成品良率，同時持續投入研發不銹鋼機殼產品，全年有機會挑戰30%的毛利率。

可成為台灣的金屬機殼大廠，目前公司手機機殼超過 50%，筆電為20~30%，其他消費型裝置則占約10%；1月營收79.1億元，月減10.5%，但年增爆增至61.1%，遠優於市場及法人預期。

伯恩光學是全球最大的保護玻璃廠，市占率逾六成，客戶包括三星、華為等多家國內外一線品牌，生產製造全球三分之二的iPhone手機玻璃螢幕。