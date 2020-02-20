南韓疫情拉警報 記憶體與面板供應鏈屏息
南韓國廠區關停，其衝擊絕非其他國家、其他供應商能夠補足，後勢值得密切追蹤。
第一金投顧表示，韓國占全球DRAM與NAND Flash的供應比重分別高達70%、40%以上，而記憶體應用廣泛，韓國疫情一旦失控，可以確定全球電子業都會受到衝擊，短期而言，只要廠區出現感染，按照現行疫病規範，至少隔離14天以上 。
參照2018年三星平澤NAND Flash廠的停電意外，當時無預警停電半個小時，造成損失5~6萬片估計，影響當月全球NAND Flash 3%。若此時停工14天，絕對不是美日廠可以補足其產出缺口，其影響可想而知。
除了記憶體之外，韓國另外一大幾乎壟斷全球供給地位的就是AMOLED面板，2018年以前，三星電子在手機用AMOLED面板出貨量占有率維持在90%以上的高比率，雖然2019年大陸廠商京東方崛起，但其占有率仍僅8%，換句話說，三星在手機用AMOLED市場仍維持至少85%以上占有率。
以2019年最新數據，現有智慧型手機約32.8%採用AMOLED面板，三星供應占比90%，京東方占8%，一旦三星廠區關停，AMOLED面板也將出現斷鍊危機，更遑論TV用OLED面板，2019年仍是韓廠LG Display維持100%獨佔優勢。
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