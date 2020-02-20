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疫情陰霾！37%徵才企業觀望 三大產業影響最大

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

新冠肺炎疫情影響，蘋果已調降第1季財測，104人力銀行針對疫情對整體產業及人才管理的衝擊進行調查發現，60%受訪企業中今年的徵才計畫不受影響，但有37%則受到影響，尤以住宿休閒旅遊業（75%）、餐飲服務業（64.7%）、倉儲運輸業及大眾傳播業（56.3%）影響最大。

104人力銀行在2/13～15日針對超過兩千家（2,043家）徵才企業完成網路調查，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.17%；結果顯示，在產業衝擊部分，若1分影響程度最低、10分影響程度最高，全體受訪企業平均受影響程度7.8分。

將受影響程度8～10分定義為影響程度偏高的「重災區」，位居「重災區」的前五大產業為：倉儲運輸業、營建業、電信通訊製造業、住宿休閒旅遊業、以及石化業。影響程度相對輕微的是半導體產業。

另外，對產業的影響期間將持續4.4個月。換句話說，要到下半年之後，產業生態才會逐漸恢復常態。

在人才管理衝擊部分，有37%受訪企業受到影響；徵才計畫受到影響的企業，反映在哪些方面？37%「減少招募員額」、27%「暫停部分職缺」、22%「全面暫停招募」、17%「取消或延後校園徵才」。

39%受訪企業已面臨人才管理困擾；50%的企業認為，「防疫照顧假」不會增加人事成本，但有39%企業認為會增加，平均增加11%的人事成本。

104人力銀行總經理黃于純分析，求職求才市場並不悲觀，主因人才布局是企業的長期策略，這次的調查可以觀察到多數企業（60%）仍正常招募，僅少部分企業轉趨觀望，年後轉職人潮也已陸續回籠中。

她建議，企業觀望疫情變化的同時，不能放掉人才布局與培訓，如果企業等到所有不確定因素消失才急著補人，企業經營和搶才速度將落後一截。

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