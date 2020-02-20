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紅色供應鏈來襲 郭明錤：立訊可望提早切入iPhone組裝

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

紅色供應鏈來勢洶洶，知名蘋果分析師、中資天風證券郭明錤預估，陸廠立訊精密可望在明年下半年或之前至少開始少量出貨iPhone，而可成（2474）將為關鍵機殼供貨商。若立訊真的切入iPhone組裝供應鏈，將是首家陸系iPhone組裝廠，衝擊鴻海（2317）、和碩（4938）、緯創（3231）訂單。

郭明錤出示最新報告「立訊精密iPhone組裝時程早於預期，可成為關鍵機殼供應商」。文中提及，市場期待立訊長期終將進入iPhone組裝事業，但我們相信這時程將會早於市場預期。

郭明錤指出，早於預期原因在於iPhone新產品週期縮短，故立訊若能進入iPhone組裝事業，可望降低蘋果新款iPhone開發與供應風險。

此外，為確保初期組裝事業順利，我們預期立訊將從舊款iPhone機型開始組裝。 iPhone最大代工廠鴻海的優勢關鍵在於垂直整合組裝與機殼事業，故為建立iPhone組裝事業長期優勢與降低初期進入挑戰，我們認為立訊需與機殼廠商密切合作，而可成則是最適合的合作對象。

郭明錤表示，垂直整合將是立訊與既有iPhone組裝廠商的明顯差異化優勢。立訊擁有豐富的AirPods與AirPods Pro組裝經驗，我們也相信立訊將順利出貨今年下半年Apple Watch，故我們正向看待立訊精密的iPhone組裝事業。

與既有iPhone組裝廠相較，立訊因同時提供許多iPhone零部件與配件 (聲學、震動馬達、連接器與連接線等)，故擁有獨特的垂直整合優勢。考慮到iPhone既有的SMT製程在數年後將被SiP取代，若立訊能自今年下半年開始順利出貨SiP與跟可成密切合​​作機殼事業，將同時握有兩大iPhone組裝關鍵優勢。

郭明錤分析，蘋果新進iOS裝置之代工廠均積極爭取與可成戰略合作，此提供可成潛在成長機會；可成取得今年下半年iPhone訂單亦優於市場預期。 蘋果新進iOS裝置之代工廠包括立訊與比亞迪電子。對iOS裝置組裝而言，機殼是最關鍵的零組件。因工業富聯與鎧勝分別在既有iOS裝置組裝廠商鴻海集團與和碩集團下，Jabil本身亦有組裝事業，故可成為立訊與比亞迪電子最佳潛在戰略合作之機殼對象。

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