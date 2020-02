上班沒空排隊 宏達電發給每位員工五個口罩

宏達電表示,因應疾管署啟動加強社區監測方案,宏達電延續實施嚴謹的防疫措,內部開會也改為Vive Sync遠端視訊會議或內部溝通軟體取而代之。

由於口罩採實名制購買,宏達電董事長王雪紅知道同仁平日為公司忙碌工作,幾乎不可能有時間去排隊買口罩,尤其當下下周小孩即將開學又擔心口罩不夠用,因此特別要求信望愛基金會幫忙發送給每位同仁一包五枚的口罩,從18日即開始領取,希望在本周五前每位員工都可以取得,讓同仁們的家人都可以安心並放心的生活。

王雪紅表示,她衷心的祝福台灣,也期盼宏達電同仁們,在此全球性的苦難關頭,可以發揮愛心、人溺己溺的同理心,互助互愛,不分種族國籍,把自己擁有的防疫資源分享給世界各地有需要的人。她特別引用聖經路加福音鼓勵大家:Give, and it shall be given unto you. 你們要給人,就必有給你的。願神保佑台灣,護衛宏達電的全體員工和家人親友。