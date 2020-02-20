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上班沒空排隊 宏達電發給每位員工五個口罩

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導

宏達電表示，因應疾管署啟動加強社區監測方案，宏達電延續實施嚴謹的防疫措，內部開會也改為Vive Sync遠端視訊會議或內部溝通軟體取而代之。

由於口罩採實名制購買，宏達電董事長王雪紅知道同仁平日為公司忙碌工作，幾乎不可能有時間去排隊買口罩，尤其當下下周小孩即將開學又擔心口罩不夠用，因此特別要求信望愛基金會幫忙發送給每位同仁一包五枚的口罩，從18日即開始領取，希望在本周五前每位員工都可以取得，讓同仁們的家人都可以安心並放心的生活。

王雪紅表示，她衷心的祝福台灣，也期盼宏達電同仁們，在此全球性的苦難關頭，可以發揮愛心、人溺己溺的同理心，互助互愛，不分種族國籍，把自己擁有的防疫資源分享給世界各地有需要的人。她特別引用聖經路加福音鼓勵大家：Give, and it shall be given unto you. 你們要給人，就必有給你的。願神保佑台灣，護衛宏達電的全體員工和家人親友。

宏達電 口罩 王雪紅
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