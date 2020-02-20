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即將開學 宏達電董座王雪紅分送口罩給員工

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
宏達電董事長王雪紅。 圖／聯合報系資料照片
宏達電董事長王雪紅。 圖／聯合報系資料照片

因應疾管署啟動加強社區監測方案，宏達電（2498）延續實施嚴謹的防疫措，內部開會改為VIVE SYNC遠端視訊會議或內部溝通軟體，降低所有可能發生感染的風險與機會；另外，學校開學在即，董事長王雪紅特別要求信望愛基金會幫忙發送給每位同仁一包五枚的口罩，從18日開始領取。

宏達電表示，董事長王雪紅與執行長YVES MAITRE每天對防疫措施關切及要求，要求繼續做好全公司的防疫工作。

宏達電說，王雪紅知道員工平日為公司忙碌工作，幾乎不可能有時間去排隊買口罩，尤其是下下周小孩即將開學又擔心口罩不夠用之際，特別要求信望愛基金會幫忙發送給每位同仁一包五枚的口罩，從18日開始領取，希望在21日前每位員工都可以取得，讓同仁們的家人都可以安心並放心的生活。

王雪紅說：「衷心的祝福台灣，也期盼HTC同仁們，在此全球性的苦難關頭，可以發揮愛心、人溺己溺的同理心，互助互愛，不分種族國籍，把自己擁有的防疫資源分享給世界各地有需要的人。」

王雪紅特別引用聖經路加福音鼓勵大家：「GIVE， AND IT SHALL BE GIVEN UNTO YOU 你們要給人，就必有給你的。願神保佑台灣，護衛HTC的全體員工和家人親友。」

王雪紅 口罩
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