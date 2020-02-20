富士康鄭州廠 萬人復工

中國大陸河南鄭州地方媒體昨（19）日引用拍攝短片提到，「鄭州富士康復工四天不足千人」，鴻海集團昨日發布聲明重申，「依集團政策，我們一向不針對單一廠區、客戶、產品發表相關評論」。

熟知當地的消息人士則說，富士康在鄭州復工規模其實已上萬人，不過因分區管理，人員並未集中，遭致誤解。

大陸騰訊、新浪等引述梨視頻影片消息提到，因防疫所需，18日探訪富士康鄭州廠區，依當地保安說，因僅通知鄭州戶口復工，四天了，兩條線1,050人都沒滿，進宿舍需查詢30天內的行動軌跡，量體溫消毒才能進入。

熟知當地的消息人士指出，上述數字並不代表整體鄭州廠區復工情況，因為保安個別負責廠區不同的小區域，因此，一個單一區域不代表整體廠區情況。

由於鴻海富士康鄭州廠區採分隔、分區管理策略，因此在每個區域總計之下，據了解，實際復工規模已達上萬人，同時依當地檢疫與防疫情況持續改善中。

另一方面，依據富士康鄭州科技園區發布通知，依據地方防疫需求，外省車輛登記完成、體溫無異常下，排除湖北牌照通過檢查可進入，同時員工返廠須層層把關，包含完成防疫知識學習的考試及分批返廠等各項檢疫規範等。

鴻海集團鄭州園區2010年8月於河南省鄭州市出口加工區開工投產，儘管鴻海一向不對外評論單一客戶與產品訊息，不過鄭州海關先前對外發布數據強調，至2017年累計鄭州生產的蘋果手機產量一度占蘋果手機產量60%以上，是重要製造廠區，不過近年因調結構略有改變，占比已降低，同時加速「機器換人」策略。

依據大陸統計局資訊，近二年大陸製造的手機總規模呈現下滑，大陸個別省的手機總產量也出現變化，河南和貴州生產總量排名下降明顯，重慶、四川、浙江等產量成長較大。2018年時，鄭州航空港區發布新聞稿也提到，受美中貿易摩擦影響，2018年鄭州手機整體產量1.98億支，年減15.9%。