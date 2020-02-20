新iPhone量產延遲 台廠受創

中國大陸復工速度不如預期，蘋果恐無法如期在2月底量產新平價iPhone（iPhone SE2）。蘋果原訂2020上半年至少準備1,500萬支新平價iPhone，如今量產時程遞延且遙遙無期，原本期待平價機挹注傳統淡季業績的鴻海、臻鼎-KY、玉晶光等供應鏈，接單恐怕也泡湯。

被點名的供應商昨（19）日均不評論單一客戶與訂單訊息。日經新聞引述知情人士報導，儘管在大陸受新冠肺炎疫情波及的供應商已陸續復工，蘋果可能仍無法如期量產平價款新iPhone，且現有款式iPhone庫存可能到4月底前或更久，都會維持偏低水準。

日經新聞指出，新款平價iPhone原訂2月底前開始量產，但眾多消息人士透露，要如期量產相當困難，可能延至3月才能量產。蘋果過去五年中，有四年在3月舉行特別活動發表新產品。 圖／經濟日報提供

消息人士說，這些供應商正竭盡全力在四周內生產並銷售新款平價iPhone，生產不能延遲太久，否則將影響蘋果下半年新產品銷售策略。

日經新聞報導，目前大陸iPhone供應鏈產能利用率約30%至50%，iPhone供應吃緊情況會持續到4月，目前仍障礙重重，從缺工到物流都有問題。多數供應商預期最快2月24日會有更多員工重返崗位。

蘋果先前要求供應商上半年須準備多達8,000萬支iPhone，包括1,500萬支新款平價iPhone。如今這項積極生產計畫變得很不確定。蘋果在2月18日成為最新調降營收預測的科技大廠。

PCB廠表示，大陸廠區復工情況持續好轉。業界人士提到，蘋果新平價機種的備貨在農曆年前已準備就緒，客戶端沒預告何時要發布，因此不會有所謂取消的疑慮。玉晶光僅表示，目前客戶出貨正常，玉晶光已緊急在廈門廠附近租廠擴產，預計新廠占地逾3,000坪，第1季啟用，據了解，擴產計畫仍進行中，但疫情影響，進度略有遲滯。

至於機殼廠大陸廠區陸續復工，但出貨受區域管制，加上員工返工須接受隔離，能復工的人力也多是本地員工，導致各廠產能無法開出，加上工作天數減少，各家本季營運恐不如預期。

（編譯劉忠勇、記者尹慧中、劉芳妙、蕭君暉）