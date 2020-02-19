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台灣近三成線上影音使用者 收看盜版內容

經濟日報 / 記者彭慧明／台北即時報導

根據亞洲影音產業協會(AVIA)的反盜版聯盟 (CAP) 委託 YouGov 進行最新一項台灣消費者線上影音收視行為的研究顯示，有33% 的消費者曾造訪串流盜版網站或 BT 下載網站，藉此免費收看需付費訂閱的影音內容，也有 28% 的消費者會使用機上盒串流盜版的電視和影片內容。這些提供違法內容的機上盒通常會預先安裝非法應用程式，以千尋、安博和易播盒子這三款為主。

研究結果顯示，串流盜版內容對合法經營的影音訂閱服務造成不利影響。在28% 購買機上盒以串流盜版電視和影片內容的消費者中，有半數表示他們已取消所有或部分的合法付費電視服務。

研究也發現，許多收看串流盜版內容的用戶都是年輕族群，使用非法串流裝置或其他應用程式/服務收看侵權內容的用戶有 47% 的年齡層介於 18-24 歲之間，61% 在 25-34 歲之間。此外，免費收看線上串流影音的情況不僅見於低收入人口，家庭所得水準越高，盜版串流服務的使用率反而越高。

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