奧圖碼Optoma P1脫穎而出 獲德國2020 iF設計大獎

2020年度德國設計大賞(iF DESIGN AWARD 2020) 2月正式公佈獲獎產品，中光電旗下奧圖碼自有品牌的Optoma P1 智慧4K雷射超短焦家庭劇院脫穎而出，入選其中。

Optoma P1是一款超短焦雷射家庭劇院投影機，僅距牆約25 cm，即能輕鬆地投影出100吋4K畫面，讓消費者輕鬆體驗宛如3D沉浸式電影畫面。使用反射光進行投影的超短焦技術來取代傳統的大螢幕，同時消除了背光面板直接給使用者帶來的直接傷害，並減少了看電視幾個小時後的眼睛疲勞。簡潔優雅的設計語言與家庭環境搭配，創造出了一種投影機不單只是現代生活空間中的設備，而是一種摩登的生活空間裝飾。」 IF DESIGN AWARD 2020 評審團提到。

Optoma奧圖碼亞太區負責人吳俊佑表示，非常興奮Optoma P1 再下一城，榮獲2020德國iF設計大獎。從2019年日本GOOD DESIGN設計大獎、台灣精品銀質獎，Optoma P1 全球獲獎無數，備受業界、消費者廣大的肯定，對奧圖碼的確是莫大的鼓舞，而行銷、研發團隊也繼續為消費者大眾提供更優質的投影機產品。

Optoma P1 智慧4K 雷射超短焦家庭劇院，採用最新DLP DMD 晶片，僅需約26公分 (牆面到機身背面的距離) 即可輕鬆投出百吋大畫面，完整呈現830萬有效像素顯示，符合美國消費技術協會(CTA) 所規範的4K UHD解析度標準，搭載HDR10 與HLG 獨家優化技術，以及高達121%色域覆蓋率，精準表現豐富的色彩且帶來更多景深、細節與層次感。呈現真4K 高畫質，更結合經過NuForce 專業聲學團隊獨家研發的劇院級的內建喇叭，影音雙重極致表現無懈可擊。除了影音體驗外，時尚簡潔的產品設計，成為居家設計的一部分。

Optoma P1 不僅僅是高級家庭劇院，更是家庭媒體中心；SMART+ 智慧功能同時支持Google Assistant與Alexa AI語音助理，透過IFTTT雲端整合服務，結合娛樂和訊息中心緊密地與使用者聯繫，同時為用戶帶來全新的沉浸式視頻和音頻體驗。無論在自家客廳、餐廳、書房還是臥室，都能輕鬆擁有智慧家庭娛樂享受。