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全球百大創新機構 鴻海、宏達電、工研院、廣達入列

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

科睿唯安（Clarivate Analytics）今（19）日公布今年台灣四間機構獲選德溫特全球百大創新機構，分別是鴻海（2317）科技集團、宏達電、工研院及廣達，獲選機構數與德國並列全球第四。

科睿唯安發表2020年德溫特全球百大創新機構報告（Derwent Top 100 Global Innovators 2020）， 指出全球創新環境正快速分散化，大型企業組織對全球發明的貢獻比重滑落到18%，顯示來自破壞式創新業者的挑戰日趨嚴峻。

科睿唯安大中華區德溫特與標準事業群總經理暨台灣區總經理范永銀說：「透過專利數據分析，可以展現一間機構的創新能量、市場布局策略與研發技術影響力。今年台灣四間機構獲選全球百大創新機構，是發佈以來入選最多的一次，顯見台灣優異的研發技術實力，期待未來能有更多的台灣機構，可以在全球舞台上展現豐沛的研發創新能量與成果。」

從報告中可見，連續三年、第四度獲選的工研院，依舊在專利影響力及獲准率上擁有亮眼表現；鴻海與廣達則持續在專利技術的國際化佈局展現企圖心。宏達電過去於專利影響力上一直保有不錯的成績，今年在國際化指標上的進步，成為首度躋身全球百大創新機構的關鍵。

2020年德溫特全球百大創新機構遍布三大洲和14個國家或地區，美國依舊居冠，共有39間機構入選，其次為日本的32間，這兩個國家共佔今年前百大創新機構近四分之三的名額；就產業別來分析，硬體與電子產業比去年多3間進榜，以38間機構數取得領先，其次為製造及醫療產業的16間，電信和軟體產業則各有8間進榜。

科睿唯安IP事業群分析部門負責人Ed White說：「從手機、電動車到醫療裝置，現代發明皆需要更深更廣的專業技術，先前毫無關聯的學科領域現在都得攜手合作。過去一直主宰創新市場的大型機構，若想在日益複雜且分散化的生態系統中繼續茁壯，就必須開始探索並擁抱新的協作方式。」

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