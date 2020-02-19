路透：美國加強打壓華為 台積電面臨夾縫中選邊難題

很長時間以來，台灣晶圓代工龍頭台積電在晶片科技領域一直扮演著類似瑞士那樣的中立角色。現在美國政府正考慮制定更嚴厲的措施，以阻止其對中國電信設備巨人華為的晶片供應。路透熱點透視專欄作家馬可（Robyn Mak）認為，這對台積電的財務衝擊看來是可以控制，但迫使該公司選邊站的政治壓力逐漸加大，才是更大的威脅。

儘管已與北京簽署了第一階段貿易協議，但川普政府對華為的打壓絲毫未放鬆。美國政府去年以威脅國家安全為由，將華為列入貿易黑名單。路透引述消息人士報導，目前美國官員正在考慮推出進一步的限制措施，欲切斷華為與全球供應商的聯繫，而非僅限於美國供應商。其中一項建議措施是基於美國技術和軟體的使用百分比，擴大美國出口規定的約束產品範圍。另一項措施則要求任何使用美國技術的公司須申請許可，才能與華為進行商業往來。

馬可說，台積電是明顯的目標。這家由張忠謀創立、市值2,800億美元的企業，是全球科技供應鏈的重要基石，為蘋果、高通等美國公司生產晶片產品。任何試圖阻止台積電向華為供貨的舉措都會造成痛苦。Bernstein的分析師估計，在台積電大約400億美元的年度營收中，有高達兩成由華為貢獻。 不過，其他客戶對台積電高階手機與繪圖等晶片的需求增加，應可抵銷部分損失。

馬可並指出，現在台積電必須在美中之間選邊站。知情人士向路透熱點透視表示，美國官員一直以強硬措辭施壓台積電，要求該公司主動減少對華為的供貨，而台積電似乎不願意這樣做，除非接獲台灣政府的命令。如果默許美方要求而採取任何行動，無疑都會招致中國大陸方面的反應。中國大陸是全球最大的半導體買家。

新冠肺炎疫情的衝擊已促使蘋果發布預警說，可能無法達成季營收目標，台積電股價自1月中以來已下跌6%，不過路孚特（Refinitiv）的資料顯示，台積電股價的本益比仍有19倍，遠高於其五年平均值。但現在台積電似乎已難以避免受困於美國與中國大陸的夾縫之間。