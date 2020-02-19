「飛鼠一號」可望3月升空 部落允諾有條件再試射

國內自行製造的「飛鼠一號」火箭，13日試射因氣候影響停止，南田部落允諾在有前提和中央核准下，3月中完成試射。

晉陞太空科技公司在台東縣達仁鄉南田部落設置火箭試射場，13日清晨發射自製的「飛鼠1號」太空火箭（HAPITF-1），因氣候因素取消發射。

晉陞太空公司16日向南田部落說明原因，南田村長高富源、部落會議主席林枚瑝 、社區發展協會理事長葛鴻文17日共同發出3點聲明。

一，晉陞承諾將在3月初舉辦公開說明會，提供火箭試射安全問題，以及2月13日火箭停止試射之原因，使村民與周邊部落取得充份資訊。

二，原定2月13日火箭試射，因天候不佳，未執行發射火箭，南田村同意在有前提及中央政府核准之下，讓晉陞在3月中完成第一次火箭試射。試射完成後，晉陞將負責環境土地與社會文化之評估檢驗，向大眾提出報告結果，本村也會邀請相關學者專家共同檢視。

三，村民對於火箭基地位在南田村原住民族傳統領域上仍有疑慮，堅決晉陞應遵守原住民族基本法21條之部落諮商同意權，晉陞也允諾將在3月底與本村協調執行部落諮商同意相關事宜。

聲明稿強調，南田村對於國家發展火箭科技持著樂觀態度，然而未來若欲選定南田村發展火箭科技，晉陞與相關單位應仍提出對地方文化與產業發展的規劃，除了南田村之外，也必須納入到火箭發射所影響到的周邊部落都要一併納入發展規劃。

「飛鼠1號」太空火箭（HAPITF-1）高10公尺，寬1.5 公尺，起飛重量3噸，試射高度超過200公里，以發射衛星及科學儀器為主，非軍事用途，目標朝向國際商業應用市場為主。

13日清晨台東南田部落就擠滿太空迷，徹夜不眠、穿雨衣佇立幫滂沱大雨中一睹火箭發射的瞬間，但最後卻因風切過大而強制停止發射，讓太空迷大失所望，也讓部分在地居民產生疑慮。