陸本土LED驅動IC斷炊 聚積新品趕上轉單熱潮

武漢新冠肺炎來助陣，LED驅動IC廠聚積（3527）上半年營運看俏。由於中國扶植本地IC設計業者受疫情干擾，無法如期交貨，已復工LED照明及顯示屏業者備料庫存不多恐出現斷炊，緊急尋求台廠奧援，加上聚積推出新基本款LED驅動晶片，1顆可抵4顆，大打效能、高性價比優勢，訂單逐漸回流，過去失去中國市占率，在上半年可望大幅回升。

中國LED照明及顯示屏業者近期逐漸復工，然而相關零組件供料因疫情干擾，中國本土IC設計業者復工不如預期，且上游晶圓廠交貨不順，LED驅動IC出貨斷炊，中國佛山地區照明業者叫苦，訂單開始流向台廠。

聚積LED驅動IC以中國市場為主，約佔營收七成，過去全盛時期市占率高達六成，隨著中國扶植本土IC設計業者，以低價競爭優勢逐漸侵蝕聚積市占率，聚積除了差異化產品守穩LED基本款市場，更轉往高技術含量之高階利基型產品發展，降低影響衝擊。

此次除受惠於疫情轉單效應，聚積守穩高階市場後，逐漸反攻基本款市佔率，去年開始投入高性價比基本款LED驅動IC開發，預計在今年上半年推出128通道驅動IC搶攻市場，在價格及技術品質上極具優勢，送樣客戶端反應良好，可望再重新奪回基本市占率。

此外，聚積在開發Mini LED已準備就緒，良率逐漸提升至99%，在去年第4季開始試產，待今年Mini LED應用普及，客戶端進行量產放量。