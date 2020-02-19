Grab來台結盟 金庫資本砸重金入股

東南亞最大電動出行企業Grab來台結盟，金庫資本總經理丁學文昨天宣布，投資三千萬美元入股Grab，結合Grab的軟體優勢，將與台灣電動出行產業供應鏈前進東南亞，目標建立「合作模範」，未來結合更多台灣實力派打世界盃。

此次Grab引資結構，除了金庫資本外，共同入股者還包括微軟（Microsoft）、豐田（Toyota）、軟銀（Softbank）等國際重量級業者。金庫資本投資的三千萬美元中，母公司GHI占六百萬美元，GHI與金庫資本合資成立的GrabWheels則占二千四百萬美元。

未來將由GrabWheels提供Grab整車組裝、電池、能源站等硬體製造統包解決方案，今年第三季以前將從新加坡與印尼雅加達開始，首批投入二萬輛電動車，下一步將是泰國曼谷，再逐步擴展至東南亞。

丁學文也同步發表金庫資本「二○二○年電動出行產業白皮書」，指出台灣產業所擅長的硬體製造整合優勢，若能有效結合亞太區域大數據與車聯網資源，足以改變全球電動車市場格局。

GrabBike印尼區負責人TJ Tham表示，電動出行產業將是未來十年的主角，電動車就是提供出行產業應用的基礎載具。Grab Venture負責人Chris Yeo指出，以台灣與大陸為首的大中華地區擁有相當優異的電動車供應鏈製造能力，透過金庫資本所搭建的跨國整合平台，可達到全球區域優勢與資源互補的目的。

丁學文指出，二○一八年三月Grab看到光陽Ionex發布，主動上門了解，半年後Grab「繞了一圈」，回來和Ionex談合作，金庫資本提議不以「交易」方式合作，而是讓甲、乙方關係變成夥伴關係。