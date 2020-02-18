金庫資本助攻 台灣機車業搶進全球共享商機

新冠肺炎衝擊全球科技業，但危機往往也是轉機，活躍於兩岸資本市場的金庫資本總經理丁學文指出，此次疫情讓共享車的商機更大，是全球產業難得的機會；台灣有一流的造車技術，透過資本管道進軍全球共享車市場，未來潛力無可限量；也可望為台灣電動車業帶來效益。

金庫資本今（18）日舉行記者會，宣布投資東南亞最大共享機車獨角獸Grab，背後注資還有台灣光陽等機車企業，同輪投資則有軟銀、微軟等。丁學文接受專訪時說，白皮書一言蔽之，就是媒合金庫資本的中國經驗、台灣領先全球的造車技術，搶攻東南亞、大陸、印度三大消費市場，有望為全球電動車發展的里程碑。

丁學文過去是台灣投行圈知名人物，2011年在大陸成立金庫資本，希望藉由資本管道，推動中國和台灣產業走向國際。這次睽違多時宣布重大投資案，瞄準東南亞共享車獨角獸，正逢電動車火紅，疫情話題翻轉市場，吸引關注。

丁學文指出，電動車已經是擋不了的趨勢，今年包括BMW、保時捷等汽車品牌，至少推出350款純電動車，相關的共享商機也將起飛，特別是新冠肺炎影響，更多消費者思考出門的第一哩路和到家的最後一哩路，更需要共乘車接軌。

他觀察，台灣過去一段時間，共享車的需求至少躍增兩成，中國也有類似趨勢，商機提早在今年爆發。而Grab正是指標，這家企業的app已累積1.6億次下載量，是東南亞最大的共享車服務企業。

丁學文說，金庫資本這次注資，談了雙軌協議，包括資本協議讓Grab專注服務，另外是商務協議，結合Grab的軟實力和台灣硬實力，更具體來說，台灣機車鏈將為Grab造電動機車，並提供電池、充電站、車聯網等技術支援。因此這次合作也讓台灣機車產業躍上國際。

首波台灣製的電動機車預計6月落地，新加坡、雅加達將是頭兩個看到「MIT」機車的市場，接下來還會深入印度。

丁學文表示，台灣傳統產業來到升級拐點，但融入新思維不容易，最好的模式是台灣維持製造競爭力，借助資本市場工具，投資新機會，金庫資本剛好有資本的優勢，可推動台灣轉型。