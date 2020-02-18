IDC：中國大陸第1季ICT市場 將年衰退10%

市調機構IDC今日表示，新冠肺炎對中國大陸ICT市場的影響要高於2003年的SARS，預計2020年第1季ICT市場將首次出現10%左右的下滑，為中國ICT市場首次出現季度10%的年衰退；其中，PC和智慧機銷量估年減約30%，伺服器、網路、儲存也將下滑15%；人工智慧、大數據雖有影響，但仍呈正增長；物聯 網、安全等新興技術雖有下降，但幅度較小。

以2020年全年度來看，在預期中國政府於第2季和下半年仍將推出積極的財政政策和寬鬆貨幣政策下，2020年中國ICT市場估增長5.5%。

IDC認為，此次疫情對中國ICT市場的影響，相較於中國經濟的影響要大，其中，對於硬體的影響比軟體大，對於個人與消費的影響比企業大。而此次疫情對ICT市場的影響與對中國經濟的影響類似，主要集中在第1季，對第2季有影響，對全年也有一定影響。

IDC認為，災難和挑戰總是孕育著巨大的商機，ICT市場也不例外，新冠肺炎給中國經濟帶來變化，ICT市場也 將迎來新的潛在商機，包括在政府治理的智慧化與現代化方面，將帶來數位平臺與大數據商機；在城市集群+中心城市的分散化方面，將帶來新型智慧城市與園區商機；在數位化大健康體系加速推進方面，將帶來互聯網醫療服務商機。

此外，IDC指出，在非接觸連接商業與服務加速興起方案，將帶來線上課堂與教育、遠端辦公與線上活動、5G行業應用、無人場景交易與服務、生鮮電商的商機；在中國+1的全球供應鏈策略加速方面，則將帶來供應鏈管理、製造與服務機器人的商機。