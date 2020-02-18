短多資金青睞 Mini LED、自動化族群逆勢走揚

蘋果調降本季營收預估數字等多重利空衝擊，台股今（18）日連二黑，市場資金轉進Mini LED、自動化等族群，台表科（6278）等多檔個股更逆勢創本波反彈新高，扮演盤面多方指標。

新冠肺炎疫情延燒影響iPhone供應及中國大陸需求，蘋果發布財務預警稱本季營收不如預期，加上美國擬擴大管制供貨華為，台股今日由台積電領跌，終場下殺114點收11,648點，成交值擴至1,413億元。

盤面上弱勢股主要集中在台積電、大立光為首的大型蘋概股、華為供應鏈，位階較高的威剛、原相、華擎等強勢股也同步回檔；多方指標除兼具題材、業績及避險概念的宅經濟概念股外，還有Mini LED、自動化兩大族群。

法人指出，今年CES展各PC品牌廠推出Mini LED電競籍創作者PC，由於Mini LED面板使用數百倍LED晶粒，滲透率提升添增廠商營運動能，加上單價、毛利率皆優於傳統產品，低位階的台表科、聚積等個股獲短多進場，股價逆勢收高。

這次新冠肺炎疫情衝擊科技業供應鏈，法人看好將帶動廠商自動化生產能力提升，加上景氣可望谷底翻揚，包括亞德客-KY、直得、上銀等相關個股，昨日逆勢強漲，紛紛創下本波回檔以來新高，強恆強態勢不變。

大型本國投顧認為，台股跌破5日線，加上月線持續下行，如果近日未出現多方反撲，均線雙重反壓有成型之虞，操作應留意風險控管，維持短線價差進出， 預期電子股將由族群轉為個別題材股表現，可留意營運具成長性或獲利穩健等金融、傳產個股。