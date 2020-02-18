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realme24日線上發表首款5G旗艦機realme X50 Pro 5G

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導
realme今天宣布，24日將在西班牙馬德里舉辦《Speed of the Future全球線上發表會》，推出旗下首款5G旗艦手機realme X50 Pro 5G。realme／提供
realme今天宣布，24日將在西班牙馬德里舉辦《Speed of the Future全球線上發表會》，推出旗下首款5G旗艦手機realme X50 Pro 5G。realme／提供

realme今天宣布，24日將在西班牙馬德里舉辦《Speed of the Future全球線上發表會》，推出旗下首款5G旗艦手機realme X50 Pro 5G，同時也是首批搭載高通S865 5G處理器的機型。線上發表會將在台灣時間2月24日晚間5時於YouTube、Facebook和realme活動頁面進行直播。

高通於去年底舉辦的第四屆Snapdragon技術峰會上，宣布realme將成為首批採用高通S765G與S865 5G的品牌，成立僅兩年餘的realme列席首批搭載高通5G晶片的手機品牌，顯示與高通為首的供應鏈密切合作。

realme表示，年初搭載S765G的realme X50在中國大陸正式發表，為realme旗下首款5G手機，以「5G青年旗艦」為號召，受到了消費者的高度好評。realme再接再厲，將帶來第二款5G手機，也是realme的首款5G旗艦realme X50 Pro 5G，搭載S865 5G處理器、採用90Hz三星Super AMOLED螢幕，並支援65W SuperDart超級閃充技術。

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