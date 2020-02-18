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群創員工轉職子公司有疑慮 群創：依營運獲利提供紅利

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導
群創員工向媒體投訴指出，群豐駿科技將於3月1日從群創分割獨立出來，已展開員工轉職意願調查，勾選不願意去新公司者，遭主管約談。 報系資料照
群創員工向媒體投訴指出，群豐駿科技將於3月1日從群創分割獨立出來，已展開員工轉職意願調查，勾選不願意去新公司者，遭主管約談。 報系資料照

群創員工爆料指出，因不願意轉職到將於3月1日分割獨立的群豐駿科技，遭主管約談；加上且新職的薪資福利保障僅1年，令該員工不安。群創對此回應表示，基於鼓勵創新提案以及自己獎金自己賺的精神，新創公司於第二年起依照營運獲利， 提供彈性且優渥薪資紅利，以吸引優秀人才加入。

群創員工向媒體投訴指出，群豐駿科技將於3月1日從群創分割獨立出來，已展開員工轉職意願調查，勾選不願意去新公司者，遭主管約談。並表示，新公司對轉職者的薪資福利，只有保障1年，令人擔心前景。

群創表示，因應自駕車及5G、車聯網等產業趨勢，群創積極孵育新創事業，100%投資成立子公司群豐駿科技。為鼓勵有跨界視野與整合能力員工投入新創事業，除保障子公司員工可以在第一年享有群創原有的職工福利與職務薪資之外，基於鼓勵創新提案以及自己獎金自己賺的精神，新創公司於第二年起依照營運獲利，提供彈性且優渥薪資紅利，以吸引優秀人才加入。

群創表示，群豐駿科技是群創為聚焦上述產業新趨勢成立的全新新創公司，肩負群創開創車用新事業的使命，並非原群創車用事業單純的分割或獨立。群創對於車用事業的佈局仍在進行中，相關進度除牽涉經營策略等不公開訊息以外，將依照相關法規隨時揭露。

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