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蘋果財測示警！台股腿軟 指數跌逾百點

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

台股今（18）日受到蘋果財測示警，大盤在電子權值股領跌下，指數呈現開低震盪走低，指數開盤跳空跌破5日線支撐後，盤勢在賣壓沉重下，指數震盪走低，終場加權指數下跌114點，收在11,648點，成交量能為1,387億元。

蘋果發布新聞表示，中國大陸全國各地開始復工，但是恢復正常狀態的速度比蘋果預期的要慢，全球iPhone供應將「暫時受限」，同時由於門市關閉和客戶流量減少，在中國產品的需求會受到影響，市場以蘋果第1季恐怕無法實現營收目標來解讀。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，就近期的量價結構來看，整體指數大致呈現價漲量縮、價跌量增，整體量價結構不利，今日指數帶量跌破10日均線支撐，目前短期5日均線已經失守且下彎，10日線在明日也即將扣抵11,749點相對高檔值，預期整體均線下彎壓力大。

目前日KD指標已經出現交叉往下，RSI指標跌破50多方區，技術面也有轉弱之虞，加上日前月、季線已經出現死亡交叉，基本面上，近期蘋果財測也示警，預期相關供應鏈壓力大下，短期指數恐有持續回檔壓力。

不過即使近期盤面偏弱，但近期新台幣在美元持續強勢下，並未出現重貶，顯示資金面仍相對寬鬆，另外，大陸股市也在人行持續撒錢下，近期持續維持反彈走勢，人氣指標的櫃買市場整體跌幅相較大盤小，漲停板家數也比集中市場多，代表目前市況仍有偏多標的可以做，因此，短線雖然指數空間不大，但建議仍可以題材面標的為主，逢低布局。

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