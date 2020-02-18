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三星新折疊機Galaxy Z Flip 全台預購完售

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導
三星首款翻蓋式折疊智慧手機Galaxy Z Flip 圖／台灣三星提供
三星首款翻蓋式折疊智慧手機Galaxy Z Flip 圖／台灣三星提供

三星首款翻蓋式折疊智慧手機Galaxy Z Flip，在上周宣布開放預購後，三星商城即以不到6小時的時間搶購一空，而實體通路三星體驗館、三星智慧館，也於今（18）日宣布預購數量皆已銷售完畢。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，Galaxy Z Flip吸引許多目的性導向的顧客，成為各大通路詢問度最高的機種，顯示消費者對折疊創新型態商品躍躍欲試。

由於追求創新科技的消費者喜歡在第一時間搶先擁有，也讓Galaxy Z Flip尚未正式上市即創下預購佳績。

Galaxy Z Flip即將在21日正式在台上市，除原有的預購通路外，更多電信業者指定門市與網路夥伴也已做好備貨準備，三星對後續銷售表現深具信心。

Galaxy Z Flip共推出「頑美黑」和「頑美紫」兩款顏色，單機建議售價48,880元。

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