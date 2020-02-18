聽新聞
test
0:00 / 0:00
三星新折疊機Galaxy Z Flip 全台預購完售
三星首款翻蓋式折疊智慧手機Galaxy Z Flip，在上周宣布開放預購後，三星商城即以不到6小時的時間搶購一空，而實體通路三星體驗館、三星智慧館，也於今（18）日宣布預購數量皆已銷售完畢。
台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，Galaxy Z Flip吸引許多目的性導向的顧客，成為各大通路詢問度最高的機種，顯示消費者對折疊創新型態商品躍躍欲試。
由於追求創新科技的消費者喜歡在第一時間搶先擁有，也讓Galaxy Z Flip尚未正式上市即創下預購佳績。
Galaxy Z Flip即將在21日正式在台上市，除原有的預購通路外，更多電信業者指定門市與網路夥伴也已做好備貨準備，三星對後續銷售表現深具信心。
Galaxy Z Flip共推出「頑美黑」和「頑美紫」兩款顏色，單機建議售價48,880元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言