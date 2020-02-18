中華電取得東京奧運新媒體轉播權 首開4K、VR轉播先例

東京奧運將在今年7月24日開幕，中華電（2412）今（18）日宣布，搶先取得本屆奧運台灣新媒體平台轉播權，連同4K、VR也一舉囊括，是台灣轉播夏季奧運以來首次以4K、VR轉播。

中華電指出，今年取得5G最大頻寬後，將利用5G超高速、低延遲的特性，推出高速傳送VR轉播，3D展現選手精湛技術；中華電5G尊榮客戶可透過Hami Video觀賞嶄新VR虛擬實境轉播體驗，以貼近選手的視角，360度零死角感受親臨現場的震撼，身歷其境觀賞黃金右臂鄭兆村、鞍馬王子李智凱、球后戴資穎及中華隊選手的精彩比賽。

中華電說，MOD長期致力轉播國內外運動賽事，迎接今年最大國際運動盛事，將利用高速寬頻搭配5G網路，提供客戶最優質精彩的收視品質，本屆奧運將首次提供24小時全天候「4K奧運頻道」，打造全台首次大規模超高畫質視覺饗宴。

中華電表示，預計東京奧運來臨前突破100萬台4K機上盒申辦量，帶動MOD、高速光世代上網及5G行動用戶數大幅成長，也引領台灣賽事轉播正式邁入5G新紀元。