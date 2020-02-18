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終結衰退 DRAM合約價Q1進入上漲週期

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

根據TrendForce記憶體儲存研究（DRAMeXchange）調查顯示，經過2019年近三個季度的調整，各終端產品DRAM庫存在第4季普遍回歸正常水準，加上2020年DRAM供給增幅有限，採購端開始提前拉貨；展望今年第1季，採購端備貨意願明顯，帶動PC DRAM、伺服器DRAM合約價格反轉向上。

DRAMeXchange表示，2019年第4季DRAM供應商的銷售位元出貨量（sales bit）上升，由於量增結果，抵銷整體平均報價的下跌，第4季DRAM營收僅小幅下滑1.5%，與上季約略持平。

展望今年第1季，採購端的備貨意願明顯，帶動PC DRAM、伺服器DRAM合約價格反轉向上。不過在整體出貨表現方面，第1季適逢亞洲年節假期，本就為傳統淡季，三大DRAM原廠都預期第1季出貨量將較前一季衰退。

觀察各廠2019年第4季營收表現，三星因伺服器端的出貨成長略低於同業，銷售位元出貨量僅成長2-3%，加上報價下跌，營收衰退5%，來到67.6億美元。

SK海力士的銷售位元成長達8%左右，儘管報價下跌，第4季營收來到45.4億美元，較上季增加2.9%。美光銷售位元出貨成長近10%，營收為34.7億美元，較上季上升2.1%。

在原廠獲利能力方面，由於2019年第4季價格較前季下滑7~8%，除三星以外，DRAM供應商的營業利益率普遍呈現衰退。三星除1Ynm逐漸放量所帶來的成本優勢（cost reduction），也受惠於1Xnm伺服器產品認列費用回補，營業利益率由第3季的33%上升至36%。

SK海力士則由於1Ynm產品仍在初始放量階段，良率較低導致成本受到拖累，營業利益率由24%持續下滑至19%，跌幅為三大廠中最大。美光本次財報季區間(9月至11月)的報價跌幅約略等同於韓系廠商(財報季區間為10月至12月)，營業利益率從上季度的24%下跌至20%。

展望今年第1季，報價反轉向上將有機會改善原廠獲利能力，不過由於價格僅小幅上揚，原廠獲利上升的幅度仍有限。

台系廠商部分，南亞科（2408）因2019年第3季基期較高，使得第4季出貨量呈現衰退，加上報價走跌，營收較前一季減少9.3%。不過南亞科預期今年第1季出貨量及報價都將呈現季成長，可望帶動營收及獲利表現反轉向上。

華邦電去年第4季受到25nm新產品出貨狀況不如預期，加上報價下跌影響，DRAM營收衰退9.8%。力晶科技，去年第4季受到影像感測器客戶需求強勁影響，壓縮到DRAM產出，連帶使得營收下跌約兩成（營收計算主要為力晶本身生產的標準型DRAM產品，不包含DRAM代工業務）。

DRAM 營收
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