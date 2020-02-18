中華電信獲東奧新媒體台灣轉播權 將有4K、VR等5G服務

雖然武漢肺炎疫情還在持續，但2020東京奧運並未停辦，將於7月24日開幕。中華電信表示，經過數個月的努力，取得本屆奧運台灣新媒體平台轉播權，連同4K、VR等服務也將一併登場，觀眾可以透過MOD及Hami Video隨時隨地以超高頻寬傳輸收看4K超高畫質賽事轉播，這是台灣轉播夏季奧運以來首次以4K、VR轉播。

邁入5G時代，中華電信表示將以超高寬頻技術，帶給客戶最優質、最新穎的觀賽體驗；除了在MOD播出之外，並且將最完整的賽事內容在Hami Video影視平台播出。

中華電信積極佈局5G建設，推出高速傳送VR轉播，3D展現選手精湛技術。中華電信5G尊榮客戶可透過Hami Video觀賞嶄新VR虛擬實境轉播體驗，以貼近選手的視角，360度零死角感受親臨現場的震撼，身歷其境觀賞黃金右臂鄭兆村、鞍馬王子李智凱、球后戴資穎及中華隊選手的精彩比賽。

中華電信表示，本屆奧運將首次提供24小時全天候「4K奧運頻道」，打造全台首次大規模超高畫質視覺饗宴，預計於東京奧運來臨前突破100萬台4K機上盒申辦量，帶動MOD、高速光世代上網及5G行動用戶數大幅成長，也引領台灣賽事轉播正式邁入5G新紀元。