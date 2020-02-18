工研院：電子材料淡季 陸廠缺工可轉單回台生產

新冠肺炎疫情延燒，工研院產科國際所建議，首季是電子材料淡季，陸廠缺工的台商，可將訂單轉回台灣生產因應。

新冠肺炎疫情擴散，工研院產科國際所動員近30名產業分析師，先針對台灣半導體、顯示面板、網路通訊、手機組裝等17項產業，從產業發展現況、兩岸分工模式、保守與悲觀情境推演，以及企業及政府因應策略建議等面向，提出疫情影響與因應見解。之後，產科國際所近日再針對：電子材料產業、電池與材料產業，以及特用化學品產業三類產業進行分析。

工研院指出，電子材料範疇大，其中以半導體、電路板兩產業用材料規模較大。

全球半導體材料以日本為主要生產地區、矽晶圓生產則是以日本、台灣、德國為主，占比約80%，陸商所占比例不高，中國大陸停工對於全球矽晶圓產能的影響有限，但是下游終端產品的需求會受到疫情的影響，連帶降低全球矽晶圓與光罩產值。

構裝材料方面，導線架大廠順德在中國大陸的產能約占40%，在台灣約占11%，其餘產能分布在日本、馬來西亞等地；界霖在中國大陸導線架產能約占38%，台灣約占8%。整體來看中國大陸導線架產值約占全球40%，台灣則約占20%。

中國大陸IC載板產值約占全球17%，台灣約占23%，台灣目前主要研發先進構裝，先進製程又以IC載板應用為趨勢，雖台灣居於領先，但疫情若不穩定，中長期來看中國大陸構裝材料需求於也將趨緩，必須等待疫情穩定控制後才會回升。

PCB材料產業為就近供貨，主要跟隨下游PCB板產業至中國大陸設廠，根據統計，全球約70%的 CCL、30% 的FCCL、67%乾膜光阻、65%電解銅箔、57%玻纖布產於中國大陸。

台商及陸商為全球前兩大PCB材料生產者，而台商約有30%產能佈局在台灣，其餘七成皆在中國大陸，在其他國家佈局極少。

由於，全球PCB板主要生產地在中國大陸，故PCB材料目標市場也以中國大陸為主，台商約八成產品銷往中國大陸，其餘供應台灣內需市場為主。

工研院對企業因應策略提出建議，台商應持續關注上、下游廠商的復工情形，以利復工後生產進度；並持續與客戶溝通可能延遲出貨時間彈性，保持良好關係。短期來看，台商應盡快調度、徵新工來補齊人員，由於目前第一季是傳統淡季，中國大陸缺工尚可先將訂單轉回台灣生產。

長遠來看，台商應積極尋找更多上、下游廠商合作，降低原本產業鏈斷鏈的風險，以維持營運獲利，並擴大其他地區的生產產能，調配全球出貨能量；尤其PCB材料在中國大陸的產能高達七成，風險隨之升高，台商應積極開拓中國大陸以外市場，並評估至第三地設生產據點的可能性。