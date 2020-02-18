金庫資本重金投資Grab 帶台灣電動出行產業打世界盃

金庫資本和的東南亞最大電動出行企業Grab，歷經8個月協商，金庫資本總經理丁學文今日宣布，投資3000萬美元入股Grab，結合Grab的軟體優勢，帶著台灣電動出行產業供應鏈前進東南亞，目標建立「合作模範」，未來結合更多台灣實力派一起打世界盃。

丁學文也同步發表金庫資本《2020年電動出行產業白皮書》，指出台灣產業所擅長的硬體製造整合優勢，若能有效結合亞太區域大數據與車聯網資源，足以改變全球電動車市場格局。

此次Grab引資結構，除了金庫資本外，共同入股者還包括微軟（Microsoft）、豐田（Toyota）、軟銀（Softbank）等國際重量級業者。金庫資本所投資的3000萬美元中，母公司Grab Holdings Inc. （GHI）占600萬美元，GHI與金庫資本合資成立的GrabWheels則占2400萬美元。

未來將由GrabWheels提供Grab整車組裝、電池、能源站等硬體製造統包解決方案，今年第三季以前將從新加坡與印尼雅加達開始，首批投入2萬輛電動車，下一步將會是泰國曼谷，再逐步擴展至東南亞。

GrabBike印尼區負責人TJ Tham表示，電動出行產業將是未來十年的主角，而電動車就是提供出行產業應用的基礎載具。Grab Venture負責人Chris Yeo指出，以台灣與大陸為首的大中華地區擁有相當優異的電動車供應鏈製造能力，這是Grab所處的東南亞市場所欠缺的部分，透過金庫資本所搭建的跨國整合平台，可達到全球區域優勢與資源互補的目的。

丁學文指出，2018年3月Grab看到光陽Ionex發布，主動上門了解，半年後Grab「繞了一圈」，回來和Ionex談合作，金庫資本提議不以「交易」方式合作，而是商務合作和策略投資並行，讓甲、乙方關係變成夥伴關係。

丁學文認為，東南亞非常適合發展電動出行產業，而Grab除了具有規模之外，應用遍及交通、金融，營運配合當地政府智慧城市政策，理念是縮小貧富差距，都和金庫資本有共鳴。他指出，台灣不缺好的團隊，過去受限於國內市場狹小、創投資金斷炊，許多公司錯失成功發展機會，這次期望扮演資源整合角色，帶領台灣企業走入全球市場，例如Noodoe和RITI Technology都已在金庫資本與Grab合作的大平台上扮演「零組件軍火庫」的角色。