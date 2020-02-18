陸晶圓廠復工不順 台積電、聯電、世界先進大啖8吋商機

武漢新冠肺炎疫情持續延燒，中國四大一線城市北京、上海、深圳、廣州相繼陷入封閉式管理狀態，傳出8吋晶圓代工中芯國際、華虹半導體、上海韋爾半導體等復工情況不如預期，為產能吃緊的8吋晶圓再投變數，台廠台積電（2330）、聯電、世界先進有機會受惠疫情轉單效應，8吋晶圓產能提前第一季底滿載，大啖8吋晶圓代工商機。

因新冠肺炎疫情持續擴散，中國已逾80個城市實施封閉式管理，根據中國媒體報導，中國半導體企業整體復工率超過60%，多家晶圓製造廠的一季度產能利用率還有望高於去年同期。

不過，據投片於中國8吋晶圓業者表示，缺料及物流仍是一大問題，復工情況實際不如預期，產能利用率高於去年，主要是農曆年加班且疫情未爆發前。

資策會產業情報研究所（MIC）表示，目前中國大陸產業復工率仍低，除了湖北省外，其他大部分省分在10日已經復工，不過地方政府對於復工仍有嚴格條件限制，廠商須取得許可後才能復工，在疫區內的員工難以返回工作崗位，臨時招工困難，也影響正常生產。

從生產面觀察，短期內的半導體生產受影響程度輕微，但若疫情延長，原物料和物流影響恐受波及。中國8吋晶圓代工產能占全球比重約14.6%，若疫情擴大，台廠有機會受惠。

而中國8吋晶圓代工主要以中芯國際、華虹半導體、上海韋爾半導體及聞泰科技為主，中芯國際總部位於上海，晶圓廠主要分佈在北京、上海、天津和深圳四個城市，上海和深圳各有一座8吋廠，武漢則有一座12吋晶圓廠。

華虹半導體位於上海金橋和張江有三座8吋晶圓廠。上海韋爾半導體收購全球排名前三的CMOS 圖像傳感器廠商豪威科技，主要以8吋晶圓產能為主。